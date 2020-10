Campania: tutte le scuole chiuse fino al 14 novembre, anche nidi e infanzia

La Campania chiude le scuole dell’infanzia. Con l’ordinanza n.86 la Campania ha disposto che fino al 14 novembre anche le materne e gli asili nido non svolgeranno le loro attività. Vista l’impennata dei contagi De Luca ha firmato un nuovo provvedimento che fino al 14 novembre 2020 confermata la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole primaria e secondaria, lasciando come unica eccezione lo svolgimento delle attività destinate agli alunni affetti da disturbi dello spettro autistico e/o diversamente abili. Anche in questo caso però lo svolgimento in presenza è consentito solo dopo una valutazione, da parte dell’Istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto. Ma la vera novità riguarda asili nido e materne per le quali da lunedì non suonerà la campanella. “Con decorrenza dal 2 novembre 2020 e fino al 14 novembre 2020, su tutto il territorio regionale, fatta eccezione per l’attività amministrativa e fermo restando l’obbligo di effettuare le riunioni da remoto, è sospesa l’attività in presenza nelle scuole dell’infanzia” si legge nell’ordinanza. Ad Arzano inoltre è stata prorogata la zona rossa fino al 4 novembre. Fonti di riferimento: ORDINANZA n. 86 del 30 ottobre 2020 LEGGI anche: De Luca sta per chiudere la Campania, pronta ‘ordinanza per lockdown: “Siamo a un passo dalla tragedia”

