Gli errori che probabilmente anche tu stai facendo, senza accorgertene, mentre cammini

Come camminare bene per evitare problemi di postura e dolore a schiena, piedi o articolazioni spiegato dai due fisioterapisti più amati del web

Camminare è una di quelle cose che si fa intuitivamente, ma spesso lo si fa in modo sbagliato. Bob e Brad, i “fisioterapisti più famosi su Internet” in un nuovo video vogliono mostrarti tutti i benefici del camminare correttamente: meno dolore all’anca, alla colonna vertebrale, al ginocchio, al collo, alla schiena e ai piedi. Alcune persone hanno persino mal di testa, mentre camminano a causa della cattiva postura.

Allora da dove cominciare? La prima regola del camminare (come nella corsa) è ridurre l’impatto. Atterrare per prima sul tallone, ad esempio, invia uno shock al resto della gamba, mentre poggiare prima l’avampiede o il mesopiede permette di assorbire meglio gli urti. Se cammini sui talloni, un modo per farlo al meglio è sporgersi leggermente in avanti, questo ti aiuterà ad atterrare sull’avampiede o sul mesopiede e a far lavorare anche i glutei.

Anche la postura conta, per cui evita di inclinare la testa troppo in avanti, le orecchie dovrebbero essere in linea con le spalle e le braccia non dovrebbero essere curve davanti.

Un consiglio in caso di mal di schiena mentre cammini, è provare a camminare più velocemente: questo distribuisce il peso in modo diverso, il che significa che graverà meno sulla colonna vertebrale.

