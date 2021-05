Camminare: quante calorie bruci in base al tuo peso passeggiando anche solo 30 minuti?

Camminare fa perdere peso, ma quante calorie si bruciano in media variando durata e intensità della camminata? Camminare è una delle attività fisiche più semplici ed economiche da praticare, salutare a 360 gradi. Si ritiene che riduca il rischio di cancro al seno e di malattie cardiache, che allunghi la vita, prevenga il diabete e l’obesità infantile. Inoltre è tra le più efficaci per bruciare calorie. Ma di fatto quante se ne bruciano con una passeggiata? (Leggi anche: Ecco il programma 31 giorni: il modo per perdere peso camminando) Secondo Timothy Burnett, istruttore di Kinesiologia presso l’Oregon State University Cascades, camminando bruciamo una media di 100 calorie ogni 1,6 Km, indipendentemente dalla velocità. Difatti più rapidamente camminiamo, meno tempo impieghiamo per bruciare le stesse calorie. Vale a dire che se percorriamo 1,6 Km in 12 minuti bruceremo 8,3 calorie al minuto mentre se ci mettiamo 20 minuti, bruceremo 5 calorie al minuto. Ma una volta percorso l’intero tragitto, le calorie bruciate complessive saranno uguali. Tuttavia le calorie bruciate possono variare a seconda del peso corporeo e del tipo di camminata (in salita, in discesa, sulle scale e via dicendo). Ecco in che modo: Se pesi tra i 54 e i 63 chili circa , in 15 minuti camminando lentamente puoi bruciare circa 50 calorie, in 30 minuti 100 calorie, in un’ora 200 calorie. Camminando a passo veloce, brucerai in media 95 calorie in 15 minuti, 185 calorie in 30 minuti, 370 calorie in 1 ora. Con una camminata in salita bruci circa 90 calorie in 15 minuti, 180 calorie in 30 minuti e 355 calorie in 1 ora. Salendo le scale 120 calorie in 15 minuti, 240 calorie in 30 minuti, 500 calorie in 1 ora. Camminando in discesa 40 calorie in 15 minuti, 85 calorie in 30 minuti, 165 calorie in 1 ora.

Se pesi tra i 63 chili e i 72 chili, camminando ad andatura moderata puoi bruciare in media 60 calorie in 15 minuti, 112 calorie in 30 minuti, 225 calorie in un'ora. Camminando a passo veloce 100 calorie in 15 minuti, 214 calorie in 30 minuti, 430 calorie in 1 ora. Camminando in salita, 102 calorie in 15 minuti, 204 calorie in 30 minuti, 408 calorie in un'ora. Salendo le scale, 130 calorie in 15 minuti, 275 calorie in 30 minuti, 545 calorie in 1 ora. Camminando in discesa 50 calorie in 15 minuti, 95 calorie in 30 minuti, 190 calorie in 1 ora.

Se pesi tra i 72 chili e gli 81 chili, camminando a passo moderato brucerai circa 65 calorie ogni 15 minuti, 127 calorie ogni 30 minuti, 255 calorie in 1 ora. Camminando a passo veloce, 120 calorie in 15 minuti, 245 calorie in 30 minuti, 485 calorie in 1 ora. Camminando in salita 115 calorie in 15 minuti, 230 calorie in 30 minuti, 465 calorie in 1 ora. Salendo le scale bruci 155 calorie in 15 minuti, 310 calorie in 30 minuti, 620 calorie in 1 ora. Camminando in discesa 54 calorie in 15 minuti, 110 calorie in 30 minuti, 215 calorie in 1 ora.







