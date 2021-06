Caldo e afa: in caso di colpo di calore, non somministrare paracetamolo o acido acetilsalicilico

Ce ne siamo accorti tutti: il caldo questi giorni è davvero insopportabile. Occorre difendersi per evitare conseguenze che possono essere anche gravi, soprattutto per anziani e bambini. Ad aiutarci è arrivata la guida OMS con una serie di consigli per fronteggiare il caldo record, che punto il dito sugli effetti collaterali della somministrazione dei farmaci antipiretici, per esempio aspirina o tachipirina (paracetamolo), in caso di colpo di calore.



Se una persona ha la pelle molto calda, delira o ha convulsioni, chiamate subito un medico e nell’attesa spostatela in un luogo fresco, mettetela in posizione orizzontale sollevandole gambe e fianchi, toglietele gli indumenti e utilizzate impacchi freddi sul collo, ascelle e inguine per far scendere la temperatura. Si può anche spruzzare sulla pelle acqua a 25-30°. Ma il paracetamolo in questi casi non è assolutamente da somministrare.

Dato che quest’estate potrebbe essere ancora più rovente, è bene sapere come comportarsi. L’eccesso di calore, infatti, ha impatti fisiologici molto pesanti sul nostro organismo, soprattutto in chi è già provato da condizioni preesistenti, come le malattie croniche.

Ecco allora i consigli dell’OMS per superare al meglio le ondate di calore:

Mantenere la casa fresca

Controllate la temperatura della stanza che dovrebbe essere sotto i 32° di giorno e 24° di notte. Ciò è particolarmente importante soprattutto per bambini, anziani e persone malate.

Durante il giorno chiudete finestre e persiane, soprattutto quelle più esposte al sole. Spegnete tutta l’illuminazione artificiale e, se possibile, anche tutti i dispositivi elettrici.

Rinfrescate casa di notte, aprite tutte le finestre (e anche le persiane se possibile) fino al mattino presto.

Fate ombra utilizzando tende da sole o persiane.

Appendete asciugamani bagnati per rinfrescare l’aria delle stanze

Chi usa l’aria condizionata dovrebbe chiudere porte e finestre per non sprecare energia e creare al meglio ambienti freschi.

I ventilatori elettrici sono utili e forniscono sollievo ma se la temperatura supera i 35° non sono in grado di prevenire i colpi di calore. Per evitare questo è importante bere.

Tenersi lontani dal calore

Soprattutto di notte, bisognerebbe dormire nella stanza più fresca della casa utilizzando lenzuola leggere ed evitando i cuscini per non accumulare calore.

Se la vostra casa è particolarmente calda, è bene trascorrere 2-3 ore al giorno in un luogo fresco, anche se a renderlo fresco è l’aria condizionata.

Non uscite nei momenti più caldi della giornata e state sempre all’ombra

Evitare attività fisica intensa. Se proprio volete farla, meglio scegliere le prime ore della mattina dalle 4 alle 7.

Non lasciare bambini o animali nei veicoli parcheggiati MAI neanche un minuto!

Mantenere il corpo fresco e idratato

Rinfrescarsi con docce o bagni ma anche con impacchi freddi, pediluvi, spugnature o con l’aiuto di un asciugamano bagnato.

Indossare sempre cappello a tesa larga o berretto, occhiali da sole e indumenti leggeri realizzati con materiali naturali.

Bere regolarmente evitando caffeina, alcool e bevande zuccherate.

Mangiare poco e spesso, evitando cibi molto proteici

Aiutare gli altri

Se conoscete persone che vivono da sole, fategli più spesso visita e controllate che non abbiano bisogno di aiuto durante le giornate più calde.

Parlate dei rischi delle ondate di calore con la vostra famiglia, tutti devono sapere cosa fare

Se conoscete soggetti a rischio, ad esempio una persona anziana, dategli consigli e supporto

Se una persona sta assumendo farmaci, è bene chiedere al medico se questi influiscono in qualche modo sulla termoregolazione e l’equilibrio idrico.

Frequentare un corso di primo soccorso vi sarà utile ad imparare come trattare le emergenze termiche oltre che altri tipi di situazioni di rischio.

Se hai problemi di salute

I medicinali vanno conservati sotto i 25° o in frigo (leggete il foglio illustrativo nella sezione dedicata alla conservazione).

Consultare il medico se si assumono più farmaci o si soffre di malattie croniche

Se voi o gli altri non vi sentite bene

Chiedere aiuto se si avvertono vertigini, debolezza, ansia o sete e mal di testa intensi. Spostarsi al più presto in un luogo fresco e misurare la temperatura corporea.

Bere acqua o succo di frutta per reidratare il corpo.

Riposarsi in un luogo fresco se si hanno spasmi muscolari dolorosi a gambe, braccia o addome (se durano più di un’ora consultare il medico). Bere soluzioni contenenti elettroliti in modo da reidratare l’organismo.

Se un’altra persona si sente male ed è incosciente, posizionarla su un lato.

Se una persona ha la pelle molto calda, delira o ha convulsioni, chiamate subito un medico e nell’attesa spostatela in un luogo fresco, mettetela in posizione orizzontale sollevandole gambe e fianchi, toglietele gli indumenti e utilizzate impacchi freddi sul collo, ascelle e inguine per far scendere la temperatura. Si può anche spruzzare sulla pelle acqua a 25-30°. Il paracetamolo in questi casi non è da somministrare.

Leggi anche: