Caffè: nuovo studio conferma l’effetto collaterale che tutti temevano delle famigerate capsule (oltre a quello ambientale)

Alcuni ricercatori hanno messo in evidenza come il caffè in capsule potrebbe risultare dannoso per la nostra salute

Le capsule di caffè istantaneo sono sì comode e veloci da usare, ma nonostante ciò sono molto dannose per l’ambiente. Non è finita qui, perché potrebbero anche avere potenziali conseguenze sulla nostra salute.

Un nuovo studio, infatti, ha scoperto una sostanza chimica che altera gli ormoni e che potrebbe trovarsi proprio nelle capsule per il caffè.

Un team di ricercatori in nutrizione e ingegneria dell’Università del Connecticut sta attualmente analizzando gli effetti sulla salute del consumo di caffè in capsule di plastica. Sulla rivista Current Research in Toxicology, hanno recentemente osservato che il caffè preparato dalle macchine a capsule può contenere sostanze chimiche estrogeniche migrate dalla plastica.

Queste sostanze chimiche estrogeniche possono imitare gli estrogeni, e si trovano spesso nelle cialde di caffè in plastica, e potrebbero, quindi come gli estrogeni, interrompere potenzialmente la regolazione endocrinologica (ormonale) del corpo.

Secondo questi ricercatori questo potrebbe essere il risultato del processo di fermentazione che subisce la cialda in plastica, quando vengono raggiunte alte temperature e pressioni nella macchinetta del caffè. Questi fattori potrebbero di conseguenza portare i prodotti chimici a contaminare la polvere di caffè all’interno.

Per ora, non è il momento di ricorrere ai ripari poiché la ricerca è ancora in corso e non vi sono dati certi; ciò di cui siamo sicuri, però, è che siamo esposti quotidianamente a questi prodotti chimici presenti ormai ovunque, dai bicchieri usa e getta e persino nella carta su cui sono stampate le ricevute dei negozi.

Di conseguenza, pensare di passare dalle cialde di caffè in plastica a un’opzione forse più salutare è un’ottima idea; ricorda che, in tal caso, potresti non dover buttare via completamente la tua macchina da caffè poiché molti rivenditori hanno cialde di caffè riutilizzabili in acciaio inossidabile, facili da lavare e, soprattutto, rispettose dell’ambiente e della salute.

Fonte: PubMed

