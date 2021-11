Bonus terme: la piattaforma Invitalia va in tilt per i troppi accessi (e le strutture sono già full)

Caos per le prenotazioni del bonus terme: il ‘”D-day” per usufruire dell’agevolazione (che consiste in uno sconto del 100% sul prezzo d’acquisto dei servizi termali fino a un massimo di 200 euro) è scattato ieri. Peccato però che nel giro di qualche minuto la piattaforma di Invitalia è andata in tilt a causa del boom di accessi. Così il sistema è stato sospeso, come spiegato in una nota di Invitalia.

Alla base del problema c’è stato un disguido che ha portato molti cittadini a tentare di prenotare dal direttamente dal sito, ideato esclusivamente per le circa 500 società che operano nel settore e che avrebbero dovuto usare il sistema per effettuare le prenotazioni.

“La piattaforma è stata progettata e testata su questi numeri considerando anche un numero fino a dieci volte maggiore di utenti concorrenti” ha spiegato Invitalia nel comunicato.

Leggi anche: Bonus terme: l’elenco completo delle strutture termali accreditate dove prenotare

Oggi alle 12 si riaprono le prenotazioni (ma solo per le strutture termali aderenti)

Dopo la beffa di ieri, oggi a partire dalle 12 saranno riattivate le prenotazioni, ma soltanto solo per gli enti termali che dovranno caricare le richieste avanzate dai cittadini.

“Si invitano i cittadini, quindi, a non tentare l’accesso al sito che resta riservato ai soli enti termali accreditati” ribadisce Invitalia.

I privati, infatti, dovranno inviare la richiesta id prenotazione direttamente ad una delle strutture termali che aderiscono al bonus terme introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Tocca poi ad Invitalia trasmettere l’istanza online per conto del singolo cittadino.

Sulla piattaforma, però, è possibile consultare l’elenco (in costante aggiornamento) delle strutture termali accreditate. Il problema è che già la maggior parte delle terme sono già al completo e non accettano più prenotazioni. Insomma, per tanti il sogno delle terme (con l’agevolazione al 100%) è già sfumato.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Invitalia

Leggi anche: