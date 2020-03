‘No, non sono positivo al covid-19’ Bolsonaro smentisce i media

I media di tutto il mondo, a partire da alcune indiscrezioni da fonti vicine al presidente del Brasile, avevano dichiarato che Jair Bolsonaro era risultato positivo al Coronavirus. Ma ora è arrivata la smentita dal diretto interessato stesso. “No, non sono positivo al covid-19” ha scritto Bolsonaro sui social.

Secondo quanto riportato dal Journal o Dia, il principale quotidiano di Rio de Janeiro, il primo test per il coronavirus effettuato su Bolsonaro avrebbe dato esito positivo e si era in attesa di un’ulteriore conferma con un secondo tampone.

La notizia sta facendo inevitabilmente il giro del mondo ed è davvero esplosiva non solo perché si tratta del primo presidente di uno stato risultato positivo, ma anche e soprattutto perché è di pochi giorni fa l’incontro tra Bolsonaro e Donald Trump.

L’allerta alla Casa Bianca era già scattata da quando il portavoce di Bolsonaro, Fabio Wajngarten, che vediamo sorridere a destra nella foto con Trump è risultato affetto da coronavirus. Ora la preoccupazione ovviamente è cresciuta notevolmente dato che Trump sabato sera ha cenato con Bolsonaro nella residenza di Mar-a-Lago.

Una situazione davvero ironica se pensiamo che proprio questi due leader nei giorni scorsi hanno tentato di negare la pandemia mostrandosi scettici. Bolsonaro aveva definito il Covid-19 “la solita esagerazione messa in giro dai media” ma poi era apparso poco tempo dopo in tv con la mascherina e aveva annunciato alcune misure contro il virus in Brasile dove, fino ad oggi, in realtà la situazione è abbastanza tranquilla.

Adesso è arrivata però la smentita dal diretto interessato stesso. “No, non sono positivo al covid-19” ha dichiarato in maniera molto colorita Bolsonaro su Facebook:

Fonte: Journal o Dia

