Cortisolo: 10 modi per tenere a bada i livelli dell’ormone dello stress

Come riuscire ad abbassare o bilanciare i livelli di cortisolo con un corretto stile di vita e trattamenti naturali mirati

Tenere a bada il cortisolo, noto anche come l’ormone dello stress, è importante per evitare stati di ansia, tensione e malessere generale. Essere stressati, comporta l’aumento di cortisolo, un ormone in grado di inibire le funzioni corporee, per tale ragione è importante cercare di mantenerlo entro certi parametri. (Leggi anche: Sei stressato? I ricercatori ti svelano un inaspettato trucco per abbassare i livelli di cortisolo)

Che cos’è il cortisolo?

Il cortisolo è un ormone prodotto dalle ghiandole surrenali, che è essenziale per quasi tutti i processi nel corpo e anche per mantenere l’omeostasi. Quando il corpo è sotto stress, segnala alle cellule di aumentare i livelli di adrenalina e cortisolo. Sfortunatamente, però, dopo un po’ l’organismo non riesce a tenere il passo con la domanda di cortisolo e la produzione di questo ormone inizia a diminuire, causando alcuni sintomi come vertigini, scarsa energia, sudorazione, ansia etc…

Sintomi di livelli di cortisolo sbilanciati

I sintomi di bassi livelli di cortisolo sono:

sudorazioni notturne

vertigini

ansia

scarsa energia

fluttuazione di peso

palpitazioni

depressione

nervosismo

Mentre i sintomi di alti livelli di cortisolo sono:

ansia

voglia di sale e dolci

insonnia

vampate di caldo e freddo

sudorazioni notturne

fluttuazione di peso

fatica

nebbia cerebrale/problemi di memoria

nervosismo

aumento delle palpitazioni cardiache

picchi di pressione sanguigna

dolori e dolori al mattino presto

Come possiamo notare, sia alti livelli di cortisolo sia bassi livelli di cortisolo possono portare agli stessi sintomi, ma in caso di malessere è bene consultare il proprio medico.

Come bilanciare i livelli di cortisolo in modo naturale

Di seguito alcuni trucchi e consigli per tenere a bada l’ormone dello stress. Si tratta di trattamenti naturali

Sii attivo

Il primo rimedio è essere attivi. Prova uno sport che ti piace, oppure semplicemente esci e fai una passeggiata, jogging, dedicati al ballo, al pattinaggio, salta la corda, fai qualunque cosa che possa aiutarti a essere attivo.

Dedicati allo yoga o alla meditazione

Uno dei grandi antistress è lo yoga. L’attenzione al respiro e al posizionamento del corpo aiuta ad abbassare il cortisolo. Inoltre un recente studio ha dimostrato chiaramente come la meditazione aiuti ad abbassare i livelli

Controlla la glicemia

Anche se stai cercando di perdere qualche chilo, devi mangiare circa ogni due ore per mantenere sani i livelli di cortisolo. Ovviamente, non è bene non consumare cibi calorici e junk food, opta per qualcosa di sano e povero di grassi. Questo è anche un ottimo modo per mantenere attivo il metabolismo, se stai cercando di perdere qualche chilo.

Guarda un film

Gli studi dimostrano che è uno dei modi più efficaci per abbassare il cortisolo è divertirsi e ridere; quindi, opta per una commedia divertente, un ottimo modo per rilassarsi e ricaricare le batterie.

Riposa

Il motivo di livelli alti di cortisolo è legato anche alla privazione del sonno. Ricorda che per stare in salute è bene dormire ogni notte per almeno 6-8 ore ed è importante anche riposare bene. (Leggi anche: Sonno: stai dormendo abbastanza? Come calcolare quando dovresti andare a letto)

Evita la negatività

Mantieni positivo il tuo ambiente circostante. Ascolta un po’ di musica e smettila di frequentare persone che sono sempre negative e si lamentano. Monitora ciò che guardi in TV (soprattutto le notizie). Una dose costante di negatività porta stress e più stress porta il cortisolo.

Aumenta la vitamina C

Assumere da 1000 mg a 1500 mg al giorno di vitamina C aiuta a ridurre il cortisolo. Oltre all’integrazione, puoi acquisire la giusta dose di vitamina C anche dal cibo, prediligi arance e agrumi in generale oppure i kiwi. (Leggi anche: Qual è l’agrume che contiene più vitamina C di tutti? No, non è l’arancia)

Detox digitale tutti i giorni

Spegni tutte le TV, i computer, gli smartphone e qualsiasi altra cosa con uno schermo blu almeno per un paio d’ore prima di andare a dormire. Dedicati alla lettura, o ancora ascolta della musica rilassante. Il nostro cervello ha bisogno di disconnettersi ogni giorno dagli stimoli costanti che le nostre vite digitali ci danno; ma non è tutto, perché le schermate blu sono decisamente proibitive quando si tratta di dormire bene e profondamente.

Mangia cibi sani

Vi sono alcuni cibi da prediligere per tenere a bada il cortisolo; una dose costante di salmone selvatico, peperone rosso, fagioli, tè nero, aglio, avocado, spinaci, tisane, frutta con vitamina C sono un ottimo modo per aiutare a mantenere i livelli di cortisolo entro limiti accettabili.

Massoterapia e spazzolatura a secco

Un ottimo modo per rilassarsi è aumentare il flusso sanguigno e stimolare i livelli di dopamina. Come? Prova la massoterapia oppure la spazzolatura a secco, due trattamenti in grado di abbassare il cortisolo.

Magnesio

Che sia sotto forma di integratore o in un bagno con i sali Epsom oppure in un pediluvio, ricorda che il magnesio favorisce il rilassamento. Di conseguenza è un ottimo modo per ridurre stress e cortisolo.

