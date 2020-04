Bergamask: la mascherina low cost, riutilizzabile e sterilizzabile creata dalla sinergia di 5 aziende di Bergamo

Si chiama BergaMask ed è la nuova mascherina progettata e realizzata da cinque aziende della provincia di Bergamo. Cos’ha di speciale? E’ riutilizzabile più e più volte ed è sterilizzabile al microonde o semplicemente con acqua bollente. Purtroppo anche le mascherine monouso stanno contribuendo all’inquinamento ma molte aziende stanno lavorando a soluzioni differenti. Ormai sono sempre di più le alternative riutilizzabili e amiche dell’ambiente. L’ultima è frutto del lavoro di cinque aziende di Bergamo, una delle province più colpite dal coronavirus. La BergaMask è stata progettata e prodotta da Stil Gomma Srl, azienda con sede a Castelli Calepio, in collaborazione con Italian Form, Manzoni MP, Di.Gi. Stampie Pelletterie 2F. Fatta in silicone medicale antibatterico può essere utilizzata a lungo, va sostituito solo il piccolo filtro che invece è monouso. Per sterilizzarla si può utilizzare un semplice microonde o acqua calda. Inoltre contiene ioni d’argento che rendono le superfici permanentemente antibatteriche. “Questa innovativa maschera risolve il problema delle continue forniture di maschere usa e getta andando a proporre sul mercato una maschera professionale permanente, facilmente sterilizzabile, con filtri monouso che sono il cuore del progetto, fissati facilmente con un aggancio meccanico sicuro che diventano una soluzione oltre che professionalmente avanzata anche più economica delle usa e getta disponibili” spiega il team che l’ha realizzata. I filtri possono essere acquistati separatamente. Stop alle valigie, Roncato converte la produzione per realizzare mascherine lavabili e riutilizzabili ‘per sempre’ Donate 10.000 mascherina a Bergamo e Brescia Stil Gomma e le altre aziende hanno già donato nel territorio tra Bergamo e Brescia e all’Associazione Nazionale Alpini 10.000 mascherine e 300.000 filtri per un valore di mercato di 100.000 €. “E’ intenzione di Stil Gomma realizzare in breve tempo una vendita di dispositivi tale da consentirci l’organizzazione di una seconda donazione, stimata nell’ordine del 10%: 100 dispositivi donati al territorio nazionale ogni 1.000 venduti” spiega il sito ufficiale. “In un momento di emergenza come questo Stil Gomma ha voluto fare la sua parte, aiutando non solo con una donazione importante ma anche aiutando il mercato a reperire un prodotto di qualità ad un prezzo industriale”. Mascherine, guanti e salviette abbandonati ovunque, i nuovi rifiuti e l’inciviltà ai tempi del coronavirus I costi Il prezzo è concorrenziale rispetto alle classiche mascherine usa e getta. Un kit completo con mascherina, inserto per il bloccaggio del filtro e 30 filtri di ricambio costa 10 € ma è possibile acquistare solo i filtri in confezioni da 30, al costo di 5€. Una soluzione più ecologica rispetto alle mascherine interamente usa e getta. Fonti di riferimento: Stilgomma LEGGI anche: Le maschere da sub trasformate in respiratori funzionano e ne sono già state distribuite 500 negli ospedali Anche Prada e Calzedonia riconvertiranno la produzione per realizzare mascherine mediche

