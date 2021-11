Se il melanoma è un tumore cutaneo ormai abbastanza sconosciuto, non si può dire lo stesso del basalioma. Soltanto negli ultimi giorni se ne sta parlando più spesso per la vicenda di Valentina Ferragni, sorella minore della celebre influencer Chiara, che recentemente si è sottoposta a un intervento per l’asportazione di quello che potrebbe essere proprio un basalioma. La storia di Valentina Ferragni ha quindi acceso i riflettori su una patologia che colpisce tantissime: si tratta, infatti, del più diffuso tra i tumori cutanei.

Vediamo come si manifesta, quali le sono le cause più comuni e le strategie di prevenzione più efficaci.

Cos’è il basalioma e come si manifesta

Il basalioma (o carcinoma a cellule basali) è un tumore della pelle che ha origine dalla trasformazione maligna delle cellule localizzate nello strato più profondo dell’epidermide. Al contrario del melanoma questo tipo di tumore si sviluppa a livello locale e solitamente rimane circoscritto. Solo in rari casi il basalioma dà origine a metastasi e molti anni dalla loro comparsa.

Come riporta l’Istituto Superiore di Sanità, 8 tumori della pelle su 10 sono basaliomi e nel 95% dei casi si manifestano in persone di età superiore ai 40 anni. A soffrirne maggiormente è la popolazione anziana, in genere di sesso maschile. I basaliomi si manifestano principalmente nelle parti del corpo più esposte al sole, ovvero viso, cuoio capelluto, orecchie, collo, spalle e schiena e l’incidenza è più alta nei soggetti che hanno la pelle più chiara.

Nella fase iniziale, è raro che questo tumore provochi sintomi importanti come la comparsa di macchie o il cambiamento dell’aspetto della pelle. Ma in stadio avanzato, invece, il basalioma può portare a sanguinamento, dolori e prurito e si può manifestare sotto varie forme, tra cui:

scottatura persistente che tende ad allargarsi (forma eritematosa)

lenticchia dura al tatto e dal colore rosato (forma nodulare)

ferita che non guarisce (forma ulcerata)

neo o lentiggine (forma pigmentata)

macchia che tende ad espandersi (forma a placche)

cicatrice dalla forma irregolare (forma sclerodermiforme)

Le cause del basalioma

Ma cosa provoca il basalioma? Questo tipo di tumore può essere causato da una serie di fattori sia ambientali che familiari, ma anche dal contatto con determinate sostanze chimiche. I principali fattori di rischio sono indubbiamente l’esposizione prolungata ai raggi solari, senza un’adeguata protezione, e l’uso di lampade solari. Inoltre, vi sono degli elementi che aumentano il rischio di insorgenza del basalioma e sono:

contatto con l’arsenico

esposizione a radiazioni ionizzanti

insufficienza del sistema di difesa dell’organismo (sistema immunitario) dovuta all’assunzione di farmaci cosiddetti immunosoppressori (medicinali utilizzati dopo i trapianti), o a malattie come, ad esempio, l’AIDS

alcune cure per la psoriasi

anomalie genetiche

pelle particolarmente chiara

Diagnosi e prevenzione

Per diagnosticare il basalioma bisogna innanzitutto sottoporsi ad una visita dermatologica, durante il quale il medico esaminerà le macchie o le formazioni sospette ispezionandole con l’epiluminescenza, una tecnica non invasiva che consente di osservare nel dettaglio e riconoscere eventuali tumori alla pelle (tra cui anche il melanoma). In alcuni casi può rivelarsi necessario ricorrere ad una biopsia.

Come per tutti i tumori, la prevenzione è fondamentale. Per proteggere la pelle è importantissimo limitare l’esposizione ai raggi ultravioletti, soprattutto nel periodo estivo e nelle ore più calde della giornata. Per assicurare una protezione costante e completa non bisogna dimenticare di applicare creme e spray con filtri solari. Da evitare anche le lampade solari e il contatto con sostanze nocive come l’arsenico, il catrame, il carbone o la paraffina. Ai fini della prevenzione è sempre consigliabile effettuare una visita dermatologica con cadenza annuale, ma nel caso in cui si dovessero notare cambiamenti della pelle e la comparsa di strane macchie è bene rivolgersi al più presto ad uno specialista.

Fonte: Istituto Superiore di Sanità

