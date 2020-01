In Lazio nasce la “Banca delle parrucche” per i malati di tumore

Parrucche gratis per i malati oncologici, che a causa dei trattamenti perdono i capelli: è la nuova iniziativa della Regione Lazio, pensata per alleviare il disagio psicologico di chi lotta contro questa terribile malattia.

A fornire gratuitamente le parrucche saranno le Aziende sanitarie locali e gli ospedali, dove verranno istituite le “Banche della Parrucca” a cui avranno accesso le malate e i malati di cancro.

L’iniziativa nasce grazie ai fondi stanziati dalla Legge di Stabilità appena approvata, che ha previsto finanziamenti di 450mila euro per i prossimi due anni, da destinare all’acquisto di parrucche per le pazienti oncologiche.

Oltre alle Asl e agli ospedali, saranno coinvolti anche Enti del terzo settore che lavorano nell’ambito dell’assistenza ai malati di tumore.

“E’ un piccolo segnale, fortemente richiesto dalle associazioni dei malati, di vicinanza e supporto in un momento così difficile come il periodo della malattia.

Oltre a tutte le cure vogliamo alleviare il disagio psicologico che è conseguenza della malattia che non solo colpisce il corpo, ma spesso ha conseguenze anche sulla psiche del paziente”, hanno commentato in una nota Alessio D’Amato, Assessore alla Sanità e l’Integrazione sociosanitaria della Regione Lazio e Alessandra Troncarelli, Assessore alle Politiche Sociali, Alessandra Troncarelli.