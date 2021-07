Tutti i benefici di un bacio

Quanta passione c’è in un bacio. E quanta salute. Sì, proprio così: un bacio appassionato è tutta salute.

Un bacio è il rimedio naturale contro il mal di testa e l’ipertensione. Come risultato del bacio, cresce il livello di serotonina nel cervello (neurotrasmettitore responsabile dei sentimenti dell’euforia e del rilassamento). Nel giro di pochi minuti, l’epinefrina viene rilasciata nel sangue, facilitando la velocità di pompaggio, che può comportare una riduzione del colesterolo LDL. Un bacio aiuta anche a sopportare i seccanti dolori mestruali e a combattere le moleste rughe del viso. Sbaciucchiatevi, dunque, con passione e trasporto, da mane a sera, finché potete, e ne trarrete giovamento fisico e morale.

Non ci credete? Lo dice chiaro e tondo Andréa Demirjian, nel suo libro “Kissing: Everything You Ever Wanted to Know about One of Life’s Sweetest Pleasures“, che mette nero su bianco tutti i benefici legati al bacio.

Baciare fa passare il mal di testa: con la sbaciucchio appassionato i vasi sanguigni si dilatano, per cui il bacio risulta essere un valido rimedio contro il mal di testa e anche contro i dolori mestruali Baciare tiene a bada la pressione sanguigna: per lo stesso motivo per cui il bacio provoca la dilatazione dei vasi sanguigni, è un buon rimedio anche contro l’ipertensione. Per cui, ogni mattina, al posto della pillolletta, dedicate più tempo a recuperare un po’ di passione con vostra moglie… Bacio vs carie: 1 a 0. Già perché il passionario atto del bacio produce da sé tanta di quella saliva che basta a lavare via la placca dai denti, riducendo la carie Col bacio si consumano calorie: non sarà proprio una sessione di zumba, ma una scorpacciata di baci aiuta a bruciare dalle 8 alle 16 calorie. Mica male per cominciare, no? Il bacio rende felici: siete stressati e stanchi? Non è certo una novità che baciarsi o scambiarsi effusioni col partner ci fa sentire meglio. È pura chimica se, durante il bacio, si producono serotonina, dopamina e ossitocina, ormoni che regalano la sensazione di benessere Baciare accresce l’autostima: una ricerca tedesca avrebbe dimostrato che gli uomini che hanno avuto un bel bacio dalle loro mogli prima di andare al lavoro hanno guadagnato di più. “ Se lascia la sua casa felice, il partner è più produttivo al lavoro perché non si sente emotivamente in difficoltà “, è la spiegazione dell’autrice Demirjian Il bacio tonifica: baciando profondamente si allenano i muscoli del collo e della mascella. Baciate e… un, due, un, due… Baciando si misura la compatibilità sessuale: prima di spingersi oltre, si sa, il bacio può essere un buon modo per valutare la compatibilità sessuale con un nuovo partner.

