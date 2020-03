Azienda bergamasca realizza in tempi record bombole per l’ossigeno, urgenti per gli ospedali

Bergamo è una delle città più colpite dall’emergenza coronavirus, nonostante questo si cerca di fronteggiare al meglio la situazione impiegando tutte le risorse possibili. L’azienda Tenaris Dalmine ha lavorato duramente nei giorni scorsi per fornire, in tempi strettissimi, un grande lotto di bombole da 14 litri per uso medicale.

A causa del coronavirus, soprattutto in Lombardia, è aumentata di molto la richiesta di bombole per ossigeno e gas medicinali. Questi contenitori vengono utilizzati nelle ambulanze e postazioni mobili di terapia intensiva che sono state attrezzate per fronteggiare la carenza delle postazioni fisse negli ospedali.

I fornitori di gas non sapevano più dove reperire tali bombole, un bene davvero di prima necessità in questo momento. C’è da considerare, tra l’altro, che non è possibile utilizzare bombole destinate ad usi diversi, dato che i contenitori per il gas ad uso medico hanno necessità particolari in quanto a trattamenti di pulizia interna.

Ecco allora che l’azienda bergamasca Tenaris Dalmine ha deciso di darsi da fare. Nello stabilimento si producono solitamente tubi in acciaio senza saldatura, bombole e componentistica auto. Gli operai sono circa 1600 ma, vista l’emergenza, molti reparti sono stati chiusi. Quello delle bombole, però, grazie alla disponibilità di alcuni operai, continua a lavorare.

30 dipendenti si sono messi a disposizione per fornire a Gruppo SIAD, azienda specializzata nella fornitura di gas compressi, un grande lotto di bombole da 14 litri per uso medicale in tempi record.

Come ha spiegato Angelo Longhi, direttore del Laminatoio FTM a Bergamo News:

“Il Laminatoio ha modificato tutta l’attività in programma, predisponendo le attrezzature necessarie alla laminazione, mentre al Controllo Ultrasuono gli operatori si sono resi disponibili per assicurare rapidamente il controllo di tutti gli sbozzati”

Un ottimo lavoro di squadra, dunque. Grazie a nome di tutti!

Fonti: TenarisDalmine/Bergamo News

