Dal tè allucinogeno degli sciamani, la sostanza che potrebbe rivoluzionare la cura di Parkinson e Alzheimer

Uno studio ha dimostrato come la dimetiltriptamina o DMT, uno dei principali componenti naturali dell’ayahuasca, un tè allucinogeno utilizzato come medicina spirituale dagli indigeni dell’Amazzonia, promuova la formazione di nuove cellule nervose. Una scoperta definita “dal grande potenziale terapeutico” per il trattamento, ad esempio, di malattie neurogenerative come Alzheimer e Parkinson.

L’ayahuasca è una bevanda sudamericana comunemente usata dalle tribù amazzoniche e andine, prodotta mescolando due piante dell’Amazzonia: la vite ayahuasca (Banisteriopsis caapi) e l’arbusto di chacruna (Psychotria viridis). La DMT, un componente naturale di questo tè ayahuasca amazzonico, si lega al recettore cerebrale della serotonina (5-HT), che ne aumenta l’effetto allucinogeno. In questo studio, il recettore è stato modificato in un recettore di tipo sigma che non ha questo effetto, “facilitando così notevolmente la sua futura somministrazione ai pazienti”.

Le malattie neurodegenerative, come l’Alzheimer e il Parkinson, sono caratterizzate dalla perdita di cellule nervose o neuroni. Sebbene gli esseri umani abbiano la capacità di generare nuovi neuroni, questo processo dipende da diversi fattori e non è sempre possibile.

“La sfida è attivare la nostra capacità dormiente di formare neuroni e quindi sostituire i neuroni che muoiono a causa della malattia” , ha dichiarato in un comunicato stampa José Ángel Morales, PhD, ricercatore presso CIBERNED e autore principale dello studio .

La ricerca condotta dall’Università Complutense di Madrid (UCM) e pubblicata sulla rivista Translational Psychiatry di Nature, è stata condotto sia in vivo sui topi, ma anche in vitro sulle cellule coltivate in laboratoio dimostrando come i soggetti trattati con questa sostanza, abbiano mostrato “una maggiore capacità cognitiva”.

“La DMT presente nell’infusione di ayahuasca promuove la neurogenesi stimolando l’espansione delle popolazioni di progenitori neurali e inducendo la differenziazione di queste [cellule staminali neurali]. Inoltre, la stimolazione neurogena osservata dopo il trattamento con DMT è correlata a un miglioramento dell’apprendimento spaziale e dei compiti di memoria “, hanno scritto i ricercatori. “Questa capacità di modulare la plasticità cerebrale suggerisce che ha un grande potenziale terapeutico per una vasta gamma di disturbi psichiatrici e neurologici, comprese le malattie neurodegenerative”, ha concluso Morales.

Negli anni scorsi un altro studio su Nature condotto su volontari aveva dimostrato come l’ayahuasca fosse particolarmente utile anche per trattare la depressione

Fonti: Nature / Comunicato UCM