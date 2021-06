Attenzione al liquido per lenti a contatto: maxi richiamo volontario di Bausch+Lomb

Se fate uso di lenti a contatto, certamente utilizzerete anche la soluzione per la pulizia e la conservazione. Ma fate attenzione: è in corso un maxi richiamo volontario da parte di uno dei più noti marchi, Bausch+Lomb, che ha disposto il ritiro di decine di lotti di prodotti non solo in Italia ma in molti altri Stati del mondo.

Le tipologie di soluzione coinvolta nel richiamo purtroppo sono tante. Per questo occorre prestare molta attenzione, gli occhi sono veramente delicati. A essere coinvolti nel richiamo sono soluzioni per lenti a contatto, lavaggi oculari e lubrificanti oculari. Anche se finora non sono noti eventi avversi gravi in associazione a questo richiamo, la società ha disposto il ritiro dal mercato di alcuni lotti.

Si tratta di:

Soluzioni per lenti a contatto Biotrue®,

ReNu® MPS multi-purpose solution sensitive eyes

Soluzione per lenti a contatto ReNu® MultiPlus

Detergente Boston®

Soluzione conservante Boston®,

Soluzione per lenti a contatto Boston ® Simplus Multi-Actions,

Soluzione per lenti a contatto Sensitive Eyes®,

Soluzione per lenti a contatto EasySept®,

Soluzione per lavaggio oculare Ophtaxia®,

Soluzione lubrificante per occhi Sensitive Eyes® e marchi dei distributori associati-

Qui la lista completa dei prodotti ritirati da Bausch + Lomb

Questo richiamo volontario viene condotto in Europa, Medio Oriente, Africa, Russia/CIS, Hong Kong e Cina. Per i lotti coinvolti di soluzione per lavaggio oculare Ophtaxia® questo richiamo è applicabile solo in Francia e Hong Kong, mentre per la soluzione lubrificante oftalmica Sensitive Eyes® riguarda Ungheria, Bulgaria e Sud Africa. Inoltre, l’unico prodotto ritirato in Cina è la soluzione per lenti a contatto Boston® Simplus Multi-Actions

precisa la società.

Perché i prodotti sono stati richiamati

Secondo quanto spiegato da Bausch + Lomb, uno dei fornitori di Milano, che sterilizza alcuni componenti (bottiglie e tappi) di questi prodotti prima della produzione, ha segnalato un problema di qualità del suo processo di sterilizzazione:

Anche se il rischio di infezione con l’uso di questi prodotti è basso, abbiamo scelto di richiamare volontariamente alcuni lotti perché non possiamo confermare la conformità del fornitore ai requisiti di qualità del processo che riguarda alcuni dei componenti di questi prodotti. Ad oggi non sono stati segnalati eventi avversi gravi in associazione a questo problema.

Che fare se li avete in casa

Prima di tutto occorre verificare se i prodotti che abbiamo in casa coincidono con uno di quelli richiamati. Iconsumatori che potrebbero essere in possesso di questi prodotti interessati devono seguire i seguenti passaggi, suggerisce la società:

Visitare BLRecall.expertinquiry.com per verificare che si tratti di un prodotto impattato.

Se si dovesse trattare di un prodotto impattato

Sospendere l’uso del prodotto.

Registrarsi su BLRecall.expertinquiry.com per ulteriori istruzioni.

Dopo aver seguito tutte le istruzioni, eliminare il prodotto impattato.

Per ulteriori informazioni sul richiamo, per assistenza con la registrazione oppure per riferire di un evento avverso o un reclamo, i consumatori devono contattare Sedgwick, l’azienda che effettua il richiamo del prodotto per conto di Bausch + Lomb, tramite e-mail: [email protected], al numero di telefono gratuito.: 800-172270 tra le ore 09:00 alle 18:00 locali, anche Sabato-Domenica e Festivi, oppure online al sito web BLRecall.expertinquiry.com.

Prodotti venduti anche nei supermercati

Si tratta di prodotti molto comuni, distribuiti anche nei supermercati. Anche la catena DeCò ha diffuso lo stesso avviso di sicurezza, in particolare su questi prodotti:

Biotrue soluzione per lenti a contatto

ReNu MPS soluzione per lenti a contatto

Boston soluzione per lenti a contatto {Detergente e idratante)

ReNu Multi Plus soluzione per lenti a contatto

Boston Simplus Multi action Solution per lenti a contatto

Boston Simplus Multi action Solution per lenti a contatto Flexigel plus detergente30 ml

EasySept soluzione per lenti a contatto

Pemag 2 plus Soluzione Unica 500 ml

Soluzione Salina 500 ml

HGP2 conservante 120 ml

Éllite Soluzione Conservante Formula Comfort 120 ml + Élite Soluzione Detergente 30 ml

HGPl detergente Formula comfort 60 ml

Qui tutti i prodotti ritirati presso i supermercati DeCò

Fonte di riferimento: Bausch, Supermercati DeCò

