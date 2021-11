L’assurdo metodo dell’arancia bruciata per riacquistare gusto e olfatto dopo il Covid impazza su TikTok

L'azienda che dice no all’obsolescenza programmata

Alcune persone, come è ormai noto, dopo aver contratto il Covid perdono il senso dell’olfatto e del gusto. Per recuperarli su TikTok sta spopolando un rimedio abbastanza assurdo e che ovviamente non ha nulla di scientifico. In una serie di video diverse persone sostengono che mangiare un’arancia bruciata possa aiutare a riacquistare i sensi perduti.

Che benefici può avere mangiare un’arancia bruciata contro la perdita del gusto post-Covid? Ovviamente nessuno, eppure tante persone sono convinte che per riacquistare la capacità di sentire i sapori basta utilizzare questo semplice trucco.

Alcuni utenti su TikTok, come @katie.kotlowski e la sua coinquilina, spiegano che dopo aver perso il senso del gusto hanno utilizzato il seguente metodo con successo: mettere un’arancia direttamente sulla resistenza del fornello (in questo caso è elettrica) finché non diventa nera, poi sbucciarla, schiacciarla in una tazza e aggiungere zucchero di canna. Infine si deve mangiare il tutto.

In un altro video, l’arancia viene messa direttamente su una fiamma a gas fino a quando l’intera superficie è carbonizzata, poi viene schiacciata e si aggiunge zucchero di canna. L’utente che l’ha girato spiega che questo rimedio può aiutare “se hai perso le papille gustative”, anche se non viene specificato se questo è dovuto al Covid o ad altri motivi.

Il dottor Amin Javer, direttore del St. Paul’s Sinus Center e professore di chirurgia presso la facoltà di medicina dell’Università della British Columbia, afferma che questo sistema è particolarmente curioso:

Non credo che ci siano prove concrete a sostegno dell’affermazione. Non ha molto senso.

Secondo una meta-revisione di studi internazionale che ha preso a campione 8438 pazienti, oltre l’82% di essi riacquista il senso del gusto entro un mese. La perdita di gusto e olfatto è, dunque, nella maggior parte dei casi un effetto collaterale del covid temporaneo e potrebbe essere proprio questo il motivo per cui l’originale “trucco” dell’arancia ha guadagnato terreno e molte persone sono convinte che funzioni.

Un post di Facebook, ad esempio, suggerisce agli scettici di “continuare a provare [la ricetta dell’arancia] finché non funziona“.

YOU HAVE TO KEEP DOING ITbut I can faintly taste and smell Posted by Mia Milani on Sunday, December 20, 2020

La premessa comunque non è del tutto priva di fondamento, l’odore di un’arancia bruciata può essere anche abbastanza forte da poter essere colto da chi ha i sensi indeboliti però, come spiega il dottor Javer, allenare l’olfatto è molto più complicato di così e i pazienti dovranno esporsi a diversi profumi – solitamente rosa, limone, chiodi di garofano ed eucalipto – più volte al giorno per settimane o mesi.

Non a caso vi sono anche alcuni utenti di TikTok che hanno provato il trucco dell’arancia senza successo.

Il dottor Javer sottolinea che:

Il messaggio più importante da trasmettere è: stai al sicuro. Questo non è un trattamento provato. Non ha basi scientifiche. Ma ci sono trattamenti scientifici disponibili, come la terapia della riqualificazione, vitamina A [gocce], Omega 3. Tutte queste cose… hanno dimostrato scientificamente di funzionare. Quindi forse è un’opzione migliore che bruciare arance e potenzialmente farti del male.

