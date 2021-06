Se hai questi sintomi potresti avere una forte carenza di ferro

Soffri di anemia? I sintomi di questo disturbo molto comune possono variare a seconda delle cause e dello stato di salute di ognuno di noi, ma alcuni segnali di avvertimento sono inconfondibili e riconoscerli permette di intervenire il prima possibile per provare a risolvere il problema. A parere degli esperti, è bene fare attenzione, in particolar modo, alla carenza di ferro, di acido folico e di vitamina B12. Ecco alcuni dei sintomi di anemia da non sottovalutare.

Senso di affaticamento

Senso di affaticamento, spossatezza e perdita improvvisa e immotivata delle proprie energie sono tra i sintomi più comuni dell’anemia. Alcune persone potrebbero avvertire sonnolenza nonostante il normale riposo. Questo sintomo può essere anche alla base di disturbi diversi dall’anemia. Nel dubbio, meglio consultare il medico.

Tachicardia

Un altro sintomo di anemia considerato molto comune riguarda la tachicardia, con particolare riferimento all’aumento del ritmo cardiaco durante l’esercizio fisico. In alcune situazioni, ad esempio dopo una lunga corsa, questo fenomeno può essere normale. Ma se il battito cardiaco aumenta dopo uno sforzo minimo, il consiglio è di rivolgesi ad un esperto.

Bruciori della lingua

Tra i sintomi dell’anemia dovuta a carenza di ferro troviamo i bruciori della lingua causati dalla generazione delle mucose che la rivestono. Può presentarsi un’infiammazione della lingua che prende il nome di glossite. Non dimenticate di verificare lo stato della vostra lingua, che è un vero e proprio specchio della salute.

Unghie e capelli fragili

La carenza di ferro può portare alla comparsa di unghie e di capelli fragili. Fate attenzione soprattutto se le vostre unghie o i vostri capelli si spezzano facilmente. La vostra alimentazione potrebbe risultare carente di ferro, oppure il vostro organismo potrebbe avere difficoltà ad assorbirlo. Per quanto riguarda le unghie, l’anemia da carenza di ferro può portare alla coilonichia, per cui la superficie delle unghie può apparire piatta o addirittura concava.

Pallore

Anemia e carenza di ferro possono avere tra i propri sintomi un diffuso pallore del viso e della pelle. È necessario fare attenzione sia alla comparsa improvvisa del pallore sia agli stati di pallore prolungato. In alcuni casi potrebbe essere tutto nella norma, in altri il pallore potrebbe rappresentare un sintomo di anemia o di problemi di circolazione. È bene tenere sotto controllo anche i bambini.

Crampi

Non sottovalutate la comparsa improvvisa di crampi, non soltanto durante l’allenamento o l’esercizio fisico, ma anche nel corso della notte o semplicemente mentre svolgete le normali attività quotidiane. In alcuni casi potrebbero rappresentare un sintomo di anemia. Oppure potrebbero indicare una carenza di sali minerali come potassio e magnesio.

Secchezza della bocca

Tra i sintomi dell’anemia troviamo la secchezza della bocca, in particolare se il disturbo è causato dalla carenza di ferro. È bene fare attenzione alla formazione di taglietti o di fessure fastidiose ai lati della bocca e soprattutto negli angoli. In caso di carenza di ferro, il medico potrebbe modificare la vostra alimentazione o consigliare l’assunzione di integratori.

Problemi agli arti

Sensazione di formicolio alle mani e ai piedi, perdita del senso del tatto, difficoltà a camminare, rigidità a livello degli arti inferiori e superiori. Si tratta di alcuni sintomi di anemia da carenza di vitamina B12. Il medico potrà decidere per la somministrazione di iniezioni o integratori. Quando il corpo avrà a disposizione la giusta quantità di vitamina B12. i sintomi potrebbero svanire piuttosto rapidamente.

Dolori addominali

L’anemia provocata da una distruzione improvvisa dei globuli rossi (emolisi) può avere tra i propri sintomi i dolori addominali. Inoltre, gli occhi e la pelle possono assumere una tonalità giallognola, le urine possono colorarsi di rosso o di marrone e possono comparire problemi ai reni e convulsioni.

Difficoltà respiratorie

Le difficoltà respiratorie possono rappresentare un sintomo di anemia da grave carenza di ferro nei bambini. La carenza di ferro è stata correlata a difficoltà di apprendimento e comportamentali. L’anemia nei bambini può essere asintomatica. Difficoltà respiratorie, pallore e affaticamento dovrebbero essere considerati dei segnali d’allarme. A parere degli esperti, il 3% dei bambini al di sotto dei 2 anni rischiano di essere affetti da carenza di ferro.

Fonte: Healthline.com

