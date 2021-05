Mestruazioni: 6 alternative ad assorbenti, tamponi e salvaslip usa e getta

Sono ormai sempre più note e diffuse le alternative agli assorbenti e ai tamponi usa-e-getta da utilizzare durante le mestruazioni. Chi vuole smettere di usare i comuni assorbenti o comunque provare a ridurre il loro impiego può rivolgersi ad uno dei prodotti mestruali eco-friendly pensati per proteggere l’ambiente e la salute.

Il prodotto più famoso è probabilmente la coppetta mestruale, ma chi per il momento non se la sente di provarla può comunque sperimentare qualcosa di diverso, a partire, ad esempio, dagli assorbenti e dai salvaslip lavabili e riutilizzabili, o all’intimo per il ciclo.

Le alternative agli assorbenti usa-e-getta ci aiutano a ridurre i rifiuti e a prenderci cura con più attenzione della nostra igiene durante le mestruazioni. Vivere i giorni del ciclo in modo più consapevole è un prezioso aiuto per la salute e per sentirsi meglio. Ecco quali sono le alternative eco-friendly per i giorni del ciclo.

Coppetta mestruale

La coppetta mestruale è ormai l’alternativa più diffusa agli assorbenti usa-e-getta sia esterni che interni. Vi avevamo già parlato dei principali motivi per iniziare ad usare la coppetta mestruale. La coppetta mestruale permette di ridurre i rifiuti, di risparmiare, di muoversi più liberamente, di curare meglio la propria igiene durante il ciclo e di sentirsi più comode al mare, in piscina, in palestra e durante le attività sportive. Basta tenere presenti le comuni regole di igiene per utilizzare la coppetta mestruale al meglio e senza problemi.

Una recente ricerca pubblicata sulla rivista Lancet Public Health, che ha esaminato 43 studi che hanno coinvolto 3.300 donne e ragazze che vivono in diversi paesi del mondo, ci dà la prova scientifica che le coppette mestruali sono sicure e affidabili quanto gli assorbenti usa e getta.

Assorbenti lavabili

Gli assorbenti lavabili possono sostituire facilmente gli assorbenti usa-e-getta o i salvaslip a seconda delle proprie esigenze. Esistono assorbenti e salvaslip lavabili in diversi formati e con vari gradi di assorbenza, a seconda delle marche e di chi li produce. È anche possibile realizzare e cucire a mano degli assorbenti o dei salvaslip lavabili. Gli assorbenti lavabili si trovano facilmente in vendita sul web e alcuni prodotti aderiscono a progetti per supportare una migliore igiene mestruale per le ragazze e le donne che vivono nei Paesi poveri e che durante il ciclo sono costrette ad assentarsi da scuola o dal lavoro perché non hanno a disposizione delle protezioni adatte.

Per imparare a realizzare a mano un assorbente lavabile, guardate questo video.

Intimo assorbente lavabile

Alcune aziende attente alla salute mestruale delle donne e alla protezione dell’ambiente hanno pensato di mettere in vendita, oltre agli assorbenti lavabili e alle coppette mestruali, delle speciali mutandine adatte ad assorbire il flusso durante i giorni delle mestruazioni. Grazie alle mutandine assorbenti lavabili non serve utilizzare altre protezioni. All’apparenza gli slip per il ciclo sono identici al normale intimo ma in realtà sono composti da tre strati traspiranti: lo strato centrale ha il compito di assorbire il flusso mestruale, mentre quello a contatto con la pelle è in puro cotone e quello più esterno può essere in cotone o lycra, a seconda del modello. Tra le mutandine assorbenti lavabili in vendita troviamo le proposte di Cocoro, Thinx e Revol Girl. L’intimo per il ciclo può essere lavato a mano o in lavatrice alle temperature indicate in etichetta senza utilizzare ammorbidente. Dopo il lavaggio, si asciugano all’aria, evitando l’uso dell’asciugatrice.

Disco mestruale

Il disco mestruale si adatta perfettamente al corpo e consente di raccogliere il flusso mestruale senza provocare perdite, fastidi e irritazioni. Alternativa alla coppetta di silicone può essere indossato anche per più ore al giorno durante il ciclo, ma rispetto alla coppetta, il corpo del disco è più morbido, meno capiente e dalla forma leggermente appiattita, così da consentire l’utilizzo anche durante i rapporti sessuali. Qui tutte le informazioni sul disco mestruale.

Assorbenti e tamponi compostabili

Esistono in commercio delle linee di assorbenti e tamponi usa e getta ma biodegradabili. Assorbenti e tamponi privi di polveri superassorbenti, profumi, fibre plastiche o addirittura cloro, completamente realizzati in cotone biologico certificato. Una risposta alle esigenze di tutte quelle donne che, pur non riuscendo ad indirizzarsi verso prodotti riutilizzabili come le coppette mestruali, vogliono un prodotto che sia il più rispettoso per l’ambiente possibile, ma anche ipoallergenico e traspirante.

Spugnette e tamponi soffici in spugna

Un’ultima alternativa agli assorbenti e ai tamponi usa-e-getta è rappresentata dalle spugnette naturali e dai tamponi soffici in spugna. Basta una piccola ricerca online per trovare questi prodotti. I tamponi in spugna e le spugnette vanno sciacquati e lavati con acqua fredda. La frequenza di sostituzione varia in base al flusso. Le dimensioni dei tamponi e delle spugnette riutilizzabili cambiano a seconda del flusso. Qui e qui maggiori informazioni.

Avete già provato qualcuna di queste alternative?

