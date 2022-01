L’alloro è un antidepressivo naturale, scoperto nuovo effetto collaterale benefico delle sue foglie

Tra le tante proprietà che le foglie di alloro posseggono ve ne sono delle altre, scoperte da pochissimo da uno studio

Un nuovo studio realizzato dal UFC Universidade Federale do Ceará in collaborazione con le Università federali di Paraíba e Piauí ha rinvenuto in una specie d’alloro che cresce in Amazzonia, l’Aniba riparia, delle proprietà finora sconosciute.

Le foglie di questa pianta avrebbero, secondo i ricercatori, un effetto antidepressivo naturale per via di una sostanza organica presente al loro interno nota come riparina III che dai test effettuati si confermerebbe essere un vero e proprio alleato per combattere la depressione, l’ansia e lo stress nelle persone.

La riparina III è un alcaloide ossia una sostanza organica azotata presente in natura nei semi, nelle foglie e nella corteccia di numerose piante. Questo alcaloide è studiato da tempo dal dipartimento di Neurofarmacologia della UFC per via delle sue elevate capacità ansiolitiche e antidepressive.

L’alloro, oltre ad essere un’erba aromatica molto apprezzata, è nota per essere una pianta officinale – appartenente alla famiglia delle Lauracee – dai mille benefici; mille più uno dato che la scoperta di questo alcaloide nella specie amazzonica potrebbe cambiare in tutto il mondo il modo in cui curare i disturbi dell’umore e aiutare chi desidera trattare ansia e depressione in maniera più naturale possibile.

Fonte: Agencia UFC

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti consigliamo inoltre: