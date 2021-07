Ritirati 11 lotti di farmaci diuretici e contro l’ipertensione per la presenza di impurezze

Nuovi farmaci richiamati per la presenza di impurezze. La Società EG EuroGenerici ha ritirato volontariamente e a scopo precauzionale 11 lotti di farmaci: si tratta del diuretico Idroclorotiazide e degli antipertensivi Irbesartan,Valsartan e Valbacomp. A renderlo noto è stato Sportello dei diritti che ha fornito anche le indicazioni sui lotti e sui formati ritirati dalla società. Eccoli elencati di seguito: Valbacomp 320 mg/25mg rivestite con film con scadenza 30/04/2023 e lotto 11DGWA – AIC 040757320

Irbesartan e Idroclorotiazide EG 150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film con scadenza 17/01/2022 e lotto 70322 – AIC 040664029

Irbesartan e Idroclorotiazide EG 300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film con scadenza 06/10/2021 e lotto 64053 –AIC 040664106

Valsartan EG 160 mg compresse rivestite con film con scadenza 31/05/2024 e lotto 11FLVC – AIC 040782120

Valsartan EG 320 mg compresse rivestite con film con scadenza 30/06/2024 e lotto 11GGVA – AIC 040782219

Valsartan EG 40 mg compresse rivestite con film con scadenza 31/07/2025 e lotto 11J1XC – AIC 040782346

Valsartan EG 40 mg compresse rivestite con film con scadenza 30/04/2025 e lotto 11DHSC – AIC 040782346

Valsartan EG 80 mg compresse rivestite con film con scadenza 31/05/2025 e lotto 11EMVC -AIC 040782031

Valsartan e Idroclorotiazide EG 320 mg/25 mg compresse rivestite con film con scadenza 30/04/2023 e lotto 11DPLA – AIC 040589362

Valsartan e Idroclorotiazide EG 320 mg/25 mg compresse rivestite con film con scadenza 30/04/2023 e lotto 11DPMA – AIC 040589362

Valsartan e Idroclorotiazide EG 160 mg/12,5 mg compresse rivestite con film con scadenza 31/03/2023 e lotto 11AG2A – AIC 040589119 Questi farmaci sono usati soprattutto per trattare l’ipertensione. Se li usate, controllate i lotti e consultate il medico di famiglia senza interrompere arbitrariamente la terapia. Fonti di riferimento: Sportello dei diritti LEGGI anche: L’Aifa ritira due lotti di Losartan, un diffuso farmaco per l’ipertensione: presenza di impurezze

