I bambini allattati al seno hanno un sistema immunitario più forte. Lo studio

Che l’allattamento materno sia un toccasana per mamme e bambini è stato ampiamente dimostrato. Ora un nuovo studio condotto presso l’Università di Birmingham ha dimostrato in che modo e perché i bimbi allattati al seno hanno un sistema immunitario più forte e a lungo termine. La ricerca condotta dall’Università di Birmingham e dalla Fondazione NHS ha scoperto alcuni meccanismi biologici legati agli effetti positivi a lungo termine sulla salute dei bambini nella prevenzione dei disturbi del sistema immunitario. Altri studi avevano già dimostrato che i bambini che ricevono latte materno hanno meno probabilità di sviluppare asma, obesità e malattie autoimmuni nella vita rispetto a quelli che sono alimentati esclusivamente con latte artificiale. Tuttavia, fino ad ora, i meccanismi immunologici responsabili di questi effetti erano meno noti. Lo studio, pubblicato su Allergy, è il culmine di un progetto di ricerca triennale che ha analizzato i dati di 38 madri sane e dei loro bambini. Piccole quantità di sangue e campioni di feci sono state raccolte alla nascita al Birmingham Women’s Hospital e poi di nuovo durante le visite domiciliari quando i piccoli avevano tre settimane. Tra questi, 16 dei 38 bambini (42%) sono stati allattati esclusivamente al seno per tutta la durata dello studio, mentre 9 hanno ricevuto alimentazione mista e 13 sono stati alimentati esclusivamente con latte artificiale. In questo modo, i ricercatori hanno scoperto per la prima volta che un tipo specifico di cellule immunitarie, chiamate cellule T regolatorie, aumentano nelle prime tre settimane di vita nei bambini allattati al seno e sono quasi il doppio rispetto ai bambini alimentati con latte artificiale. Queste cellule controllano anche la risposta immunitaria del bambino contro le cellule materne trasferite con il latte. La ricerca ha mostrato che batteri specifici, chiamati Veillonella e Gemella, che supportano la funzione dei linfociti T regolatori, sono più abbondanti nell’intestino di bambini allattati al seno. “L’influenza del tipo di latte ricevuto sullo sviluppo della risposta immunitaria non è stata studiata in precedenza nelle prime settimane di vita. Prima della nostra ricerca, l’eccezionale importanza e il coinvolgimento precoce di questo specifico tipo di cellula nei bambini allattati al seno erano sconosciuti. Ci auguriamo che questa nuova inestimabile intuizione porti a un aumento dei tassi di allattamento al seno e vedrà più bambini beneficiare dei vantaggi di ricevere latte materno. Inoltre, speriamo per quei bambini che sono allattati con latte artificiale che questi risultati contribuiscano a ottimizzarne la composizione al fine di sfruttare questi meccanismi immunologici” ha detto l’autore senior Gergely Toldi , ricercatore presso l’Università di Birmingham e neonatologo e consulente presso il Birmingham Women’s and Children’s NHS Foundation Trust. I ricercatori sperano ora di studiare ulteriormente questo meccanismo biologico nei neonati malati e prematuri che hanno sviluppato complicanze infiammatorie. Latte di mamma, il miglior cibo medicina. Fonti di riferimento: Università di Birmingham, Allergy LEGGI anche: L’allattamento al seno è migliore, checché ne dica la pubblicità!

