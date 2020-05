Aifa ritira medicinale disinfettante: divieto d’uso per questi lotti

Disinfettante ritirato dal mercato per la possibile presenza di microbi. A lanciare l’allarme è stata l’Aifa che ha diposto il divieto di utilizzo del Neoxinal, già richiamato in Spagna. Il medicinale disinfettante era già stato ritirato dall’Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), che ha diramato l’allerta. Così, secondo quanto riportato da Sportello dei diritti, anche l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), ha disposto il divieto del Neoxinal. Alla base vi sarebbe una possibile contaminazione microbica da parte del batterio Serratia Marcescens presente nei lotti con principio attivo Clorexidina Digluconato. Questo batterio può causare congiuntiviti, cheratiti, infiammazioni dell’occhio e infezioni al dotto lacrimale. Il che, per un disinfettante, sembra davvero un controsenso! Per questo, a scopo precauzionale, ne è stato vietato l’uso. In tutto sono 4 i lotti ritirati: • NEOXINAL*SOL CUT 400BUST 25ML – AIC 032812099

• NEOXINAL ALCOL*20FL500ML0,5+70 – AIC 037894033

• NEOXINAL ALCOL*24FL250ML0,5+70 – AIC 037894021

• NEOXINAL ALCOL*12FL 1L 0,5+70% – AIC 037894019 Il Neoxinal è un farmaco a base del principio attivo Clorexidina Digluconato Soluzione, appartenente alla categoria degli Antisettici e nello specifico Biguanidi ed amidine. E’ commercializzato in Italia dall’azienda Nuova Farmec S.r.l. Fonti di riferimento: Sportello dei diritti LEGGI anche: Lasciare il gel disinfettante in macchina è pericoloso? Può davvero prendere fuoco? Disinfettante per le mani homemade: 5 ricette

L'articolo riprende studi pubblicati e raccomandazioni di istituzioni internazionali e/o di esperti. Non avanziamo pretese in ambito medico-scientifico e riportiamo i fatti così come sono. Le fonti sono indicate alla fine di ogni articolo