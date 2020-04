A Napoli 0 nuovi contagi e nessun decesso nelle ultime 24 ore

E’ un giorno importante per Napoli relativamente all’emergenza coronavirus. Per la prima volta non si registrano nuovi contagi e, altro dato importantissimo, non ci sono stati nuovi decessi nelle ultime 24 ore (un trend che si conferma già da qualche giorno).

Almeno Napoli intravede finalmente uno spiraglio di luce rispetto alla situazione del coronavirus. Secondo il resoconto della giornata di oggi, 20 aprile, diramato dal Comune e aggiornato alle 11, non si registrano nuovi contagi e si conferma anche un altro dato positivo: nessun nuovo decesso (ed è il quarto giorno consecutivo).

Non cambia quindi, rispetto a ieri, il numero di persone positive registrate in questa città, segnalato quotidianamente dalla ASL Napoli 1 centro. Sono stabili a 833, mentre per quanto riguarda i decessi si è fortunatamente fermi da 4 giorni a 52.

I guariti sono invece, ad oggi, 142 (11 in più rispetto ai ieri). Rimangono ancora 153 persone ricoverate (solo 1 è stato dimesso nelle ultime 24 ore) di cui 12 in terapia intensiva (anche in questo caso un solo paziente è uscito dalla fase più grave tra ieri e oggi). 486 invece le persone positive in isolamento domiciliare (10 nelle ultime 24 ore hanno finito la quarantena).

Una buona notizia, finalmente, che dimostra come la preoccupazione che in alcune zone del Sud si potesse verificare, come è avvenuto al Nord, una pesante emergenza è, almeno al momento, scongiurata.

Le fatiche e le privazioni dei cittadini chiusi a casa ormai da tempo stanno iniziando a dare i loro frutti. Speriamo che il trend rimanga stabile anche nei prossimi giorni e che anche il resto d’Italia veda un netto calo dei contagi fino ad arrivare al tanto atteso 0.

