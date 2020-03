Il paese più salutare del mondo? La Spagna toglie il primato all’Italia nel Global Health Index

Italia spodestata dalla Spagna. Secondo il Global Health Index di Bloomberg il nostro paese non è il più salutare del mondo, come si era confermato finora. La Spagna lo ha scavalcato conquistando il podio più alto e lasciando l’Italia al secondo posto. Al terzo si è piazzata l’Islanda.

Se c’era una cosa di cui andavamo fieri era lo stato di salute del nostro paese. Sole, mare, dieta mediterranea sono sempre stati alleati del nostro benessere ma a quanto pare i vicini spagnoli sanno fare di meglio.

O almeno così dice il Bloomberg Global Health Index basandosi su una serie di dati raccolti in tutto il 2019. Sono stati monitorati 169 paesi in tutto il mondo tenendo conto di una serie di indicatori tra cui: abitudini e rischi per la salute (tabacco, livelli di pressione sanguigna, obesità), fattori ambientali (accesso all’acqua potabile e al cibo, qualità dell’aria), sicurezza sociale, aspettativa di vita e le cause più comuni di morte in ogni stato.

Per stilare la classifica sono stati utilizzati i dati forniti dall’Organizzazione mondiale della sanità e dalla Banca mondiale. Ed ecco la top ten:

In Spagna si vive di più

La Spagna vanta la più alta aspettativa di vita alla nascita tra le nazioni dell’Unione Europea, preceduta solo dal Giappone e dalla Svizzera a livello globale. Secondo le previsioni dell’Institute for Health Metrics and Assessment dell’Università di Washington, la Spagna entro il 2040 avrà la più elevata, a quasi 86 anni, seguita da Giappone, Singapore e Svizzera.

“Le cure primarie sono essenzialmente fornite da fornitori pubblici, medici di famiglia specializzati e infermieri, che forniscono servizi di prevenzione a bambini, donne e pazienti anziani”, secondo l’Osservatorio europeo dei sistemi e delle politiche sanitarie. Nel paese inoltre è stato rilevato un calo di malattie cardiovascolari e decessi per cancro nell’ultimo decennio.

Abitudini alimentari

I ricercatori affermano che le abitudini alimentari possono fornire indizi sui livelli di salute di cui godono la Spagna e l’Italia, in quanto seguire la dieta mediterranea si traduceva in un tasso inferiore di eventi cardiovascolari rispetto a quelli di una dieta a ridotto contenuto di grassi.

Un altro fattore che ha portato la Spagna in testa alla classifica è che ha un’alta percentuale – la più alta in Europa – di persone che camminano regolarmente: il 37% delle persone afferma di andare a lavorare a piedi, lasciando a casa l’auto.

Godiamo di un ottimo secondo posto ma dovremmo riscoprire tante piccole buone abitudini che ci permetterebbero di vivere ancora meglio.

