Infuso di salvia per sgonfiare la pancia. Come prepararlo

La salvia è una pianta dalle mille proprietà e può aiutarci anche a combattere il gonfiore addominale e regalarci una pancia piatta. Vediamo come preparare un infuso di salvia per sgonfiare la pancia in modo naturale.

Pancia piatta grazie all'infuso di salvia

La salvia (Salvia officinalis) è una pianta erbacea spontanea che possiamo trovare in tutta l’area mediterranea. La droga della salvia è costituita dalle sommità fiorite essiccate o fresche.

Foglie e fiori della salvia sono utilizzati per preparare estratti come infusi, tinture madri e oli essenziali impiegati in erboristeria e fitoterapia per il trattamento di numerosi disturbi.

Le proprietà della salvia per la salute sono attribuibili alle sostanze attive in essa contenute, tra cui olio essenziale, flavonoidi, tannini e derivati dell’acido caffeico. La salvia per il benessere è usata in particolare in caso di problematiche relative al ciclo mestruale e alla menopausa e per migliorare le capacità cognitive.

Gli infusi di salvia sono inoltre utili per migliorare la digestione e diminuire fastidi che possono interessare stomaco e intestino. In particolare, il consumo di infusi di salvia protegge la mucosa intestinale dalle irritazioni e ha effetto carminativo e diminuendo i gas a livello intestinale. Consumare abitualmente un infuso di salvia può aiutare ad avere una pancia piatta poiché si riducono il gonfiore addominale e i fenomeni come il meteorismo e flatulenza.

Come preparare l’infuso di salvia

L’infuso di salvia è utile per migliorare i sintomi del colon irritabile e per combattere la formazione di gas a livello intestinale, condizioni che causano gonfiore addominale.

Preparare l’infuso di salvia per sgonfiare la pancia è davvero molto semplice. Oltre alle foglie di salvia, nella tisana possono essere aggiunte altre erbe dall’azione carminativa e sgonfiante, che lavoreranno in sinergia con la salvia.

La salvia e le altre erbe utilizzate per l’infuso possono essere acquistate in erboristeria e la tisana va bevuta due volte al giorno prima o durante i pasti, possibilmente tiepida, poco dopo averla preparata.





Ingredienti

250 millilitri di acqua

mezzo cucchiaino di salvia essiccata

mezzo cucchiaino di menta essiccata

mezzo cucchiaino di semi di finocchio

mezzo cucchiaino di semi di cumino

Preparazione

Portate a bollore l’acqua con i semi di finocchio e di cumino.

A bollore, aggiungete le foglie di salvia e di menta e lasciate in infusione per cinque minuti con il coperchio. Filtrate e consumate prima o durante i pasti principali.

Il consumo di questo infuso è sconsigliato in gravidanza, durante l’allattamento e in caso di reflusso gastrico.

