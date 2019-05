Antibiotici a base di Amoxicillina ritirati dall'Aifa. Marchi e lotti

Nuovo ritiro dalle farmacie disposto dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Questa volta si tratta di due antibiotici generici a base di Amoxicillina e Acido Clavulanico della Sandoz Spa, gruppo Novartis e della TEVA.

Nel caso della Sandoz Spa, il farmaco, che fa parte della famiglia degli antibatterici penicillinici, è stato ritirato a seguito della comunicazione pervenuta dalla stessa azienda e alla notifica di allerta inviata dall'agenzia dei medicinali tedesca per la presenza di grumi di polvere.

I lotti interessati sarebbero i seguenti:

HT6108 OS35ML – AIC 036980148 con scadenza 02-2020

JA9085 OS70ML – AIC 036980175 con scadenza 06-2020

Nel caso del farmaco prodotto da TEVA, il lotto ritirato è il seguente:

HT6111 – AIC 037526011 con scadenza febbraio 2020.

Amoxicillina combinata all'Acido Clavulanico è un antibiotico utilizzato da adulti e bambini in particolar modo per combattere otiti, sinusiti, cistiti, bronchiti, infezioni della pelle, morsi di animale e infiammazioni dentali. Si tratta dell'equivalente del più noto "Augmentin" quindi prescritto di comune.

Per questo si consiglia a chi li avesse acquistati di controllare e il lotto ed eventualmente riportarli in farmacia per la sostituzione.

