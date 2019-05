Fumare fa male, malissimo, anche al pene. Come se non fossero sufficienti tutti i rischi del fumo. Uomini, attenti, il vostro pene potrebbe rimpicciolirsi. Sì, “solo” fumando. L’ha spiegato Marco Laniado, urologo della Harley Street Clinic di Londra, che ha aggiunto: “Sono possibili anche disfunzioni erettili”.

I polmoni dei fumatori sono deboli, scuri, malati e perennemente infiammati. Ma finora questo non ha convinto proprio tutti a smettere. Sono infatti ancora 11,7 milioni i fumatori solo in Italia e rappresentano il 22,3% della popolazione, come riporta una ricerca Doxa, e purtroppo non cede, anzi, avanza, il vizio tra gli adolescenti.

E ora sappiamo: mentre i polmoni si infiammano e si indeboliscono, il pene si restringe. Oppure non è così funzionale come dovrebbe. Normale, dicono gli esperti, perché per avere un’erezione stabile è necessario un corretto apporto di sangue, mentre il fumo induce arteriosclerosi, incidendo sulla circolazione.

E non solo. “Le sostanze chimiche nel fumo possono anche avere un effetto sulla fermezza; la nicotina fa sì che i vasi sanguigni si restringano – ha spiegato Laniado a Mirro Online - Questo effetto può essere temporaneo oppure permanente”.

Le conseguenze di ciò possono portare, in alcuni casi, anche al restringimento dell’intero pene. Con ripercussioni che possiamo immaginare.

"Il fumo ferma il sangue che scorre attraverso il pene, il quale interrompe le erezioni spontanee e notturne necessarie per allungarlo e mantenerlo ad una buona lunghezza. Quindi, in sintesi, il fumo può far sì che il pene appaia più corto o che si accorci davvero”.

Donne fumatrici al sicuro? No, purtroppo anche la vita sessuale delle donne può risentirne, ha aggiunto alla fine l’esperto. Infatti la minore fluidità del sangue dovuta al fumo può far perdere eccitazione anche al gentil sesso.

Conclusione? Chi fuma non fa l’amore. Questione di priorità.

Leggi anche:

Roberta De Carolis