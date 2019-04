Molte persone, indipendentemente dall’età, sperimentano in alcuni periodi della propria vita il mal di schiena e infiammazioni del nervo sciatico. C’è però un semplice oggetto che può venire in aiuto al bisogno: una pallina da tennis!

Mal di schiena e sciatica sono dolori molto comuni che possono avere origini diverse. Nel primo caso, il problema può derivare da inattività fisica, obesità o postura scorretta. Nel secondo caso, invece, il dolore origina dal nervo che si estende dalla parte bassa della schiena lungo il retro delle gambe.

Quando avvertiamo dolore alla schiena o al nervo sciatico, spesso ricorriamo a farmaci da banco o pomate con effetto antinfiammatorio, dimenticandoci che la cosa più importante è andare alla ricerca della causa che ha scatenato il problema (cosa che si può fare solo con l’aiuto di un professionista).

A scopo sintomatico, se vogliamo evitare farmaci o altri rimedi, possiamo utilizzare un semplice trucco che si può sperimentare comodamente a casa propria e che consiste nell’usare una pallina da tennis per fare pressione sui punti dolenti.



Questo rimedio aiuta ad alleviare il dolore più velocemente. Ma come funziona? La pallina da tennis combina i benefici del massaggio, della digitopressione e della riflessologia ed è in grado di alleviare la tensione muscolare e calmare i muscoli indolenziti.

Come usare la pallina da tennis contro mal di schiena e sciatica

Bisogna semplicemente mettere la pallina da tennis sulla zona interessata dal problema e poi esercitare una certa pressione. In questo modo, la tensione muscolare e le rigidità si alleviano e di conseguenza il dolore tende lentamente a scomparire. Questo metodo migliora anche la mobilità e la circolazione sanguigna.

Se si tratta di dolore sciatico, la palla va posizionata sul muscolo piriforme che è molto vicino al nervo sciatico.

Quando si usa questo rimedio per la prima volta il dolore inizialmente può essere intenso ma è normale, respirando lentamente piano piano si attenuerà. Praticamente è la stessa sensazione che si prova quando un professionista ci fa un massaggio alle spalle. All'inizio si soffre ma poi si avvertono i benefici.

Ecco come fare:

Sdraiati e individua il punto dolente nei tuoi glutei o sulla schiena

Posiziona la palla da tennis in quel punto

Rilassati e muovi lentamente la palla con il tuo corpo

Premi la palla sul punto prescelto per 30-60 secondi o fino a quando il dolore inizia ad attenuarsi. Si può proseguire poi su un altro punto dolente.

L’esercizio va compiuto per 5-10 minuti.

Per saperne di più potete guardare il seguente video:

Avete mai sperimentato il metodo della pallina da tennis contro il mal di schiena?

Francesca Biagioli