Le immagini choc sui pacchetti delle sigarette funzionano davvero? Sì, ma solo sui più giovani

Uno studio senza precedenti che ha analizzato per la prima volta l'impatto delle immagini forti comparse sui pacchetti di sigarette e tabacco negli ultimi anni, nel tentativo di scoraggiare e far desistere i fumatori. E' quello che hanno pubblicato i ricercatori della James Cook University, rivelando che solo i fumatori adolescenti sono scoraggiati dagli avvertimenti grafici, mentre l'impatto sta cominciando a svanire sulle persone anziane.

Questa, in ogni caso, resta un'ottima notizia (anche se a metà): è davvero importante, infatti, che l'impatto sia stato maggiore proprio sui più giovani, dal momento che la maggior parte dei fumatori adulti ha iniziato a pendere il vizio proprio durante l'adolescenza.

"Fumare uccide ancora circa sette milioni di persone all'anno. È ancora incredibilmente pericoloso e la dipendenza da nicotina durante gli anni della formazione è legata a rischi più significativi per la salute a lungo termine, così come per la produttività e l'aspettativa di vita", spiegano i ricercatori.