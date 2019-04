La tua migliore amica potrebbe essere il motivo per cui prendi peso: lo studio

Hai qualche chilo di troppo? La colpa potrebbe essere della tua migliore amica

I migliori amici, si sa, condividono tutto e anche il peso in eccesso potrebbe essere qualcosa che hai in comune con loro. Un ricerca sostiene che la “colpa” dei tuoi chili di troppo sarebbe da ricercare, in alcuni casi, proprio nelle persone che ami di più.

Se negli ultimi tempi hai notato un aumento di peso, è molto probabile che la tua alimentazione non sia proprio impeccabile o che pratichi poca attività fisica. C’è però un’altra possibilità: potresti essere vittima di un “contagio sociale” da parte di uno dei tuoi migliori amici o del partner.

A sostenere questo è una ricerca condotta da Nicholas Christakis e James Fowler, professori di Medicina di Harvard, e pubblicata sulla rivista New England Journal of Medicine. Gli esperti sono convinti che le nostre abitudini, così come anche la tendenza ad ingrassare, abbiano a che fare con l’influenza che i nostri amici più stretti hanno su di noi. Praticamente, si ha più probabilità di ingrassare se un amico stretto, un familiare o il proprio partner sono in sovrappeso.

Gli studiosi hanno preso a campione 12 mila adulti, monitorando il peso di ciascuno e studiando parallelamente le loro relazioni sociali. Si è visto così che chi aveva un migliore amico in sovrappeso o obeso aveva una probabilità maggiore del 57% di ingrassare. La probabilità scendeva, ma era comunque alta, nel caso la persona più grassa fosse un fratello (40%) o il partner (37%).

Ma c’è di più… anche la distanza geografica tra amici (veri) non limita, nel bene e nel male, l’influenza che si ha l’uno sull’altro. E non si parla solo di legame affettivo ma anche di chili di troppo. Lo studio ha riscontrato infatti che è la distanza emotiva a non incidere sulla nostra salute. Anche un amico che vive lontano, addirittura in un altro stato o paese, può avere una grande influenza e condizionare il nostro peso.

Sembra poi che siamo più propensi a farci influenzare dalle abitudini di una persona dello stesso sesso perché vi sarebbe una connessione più forte.

Ma come mai vi è una tale influenza? Secondo la ricerca il motivo per cui ingrassiamo è che, essendo circondati da persone in sovrappeso, percepiamo questo come normalità e ci importa meno delle apparenze. Secondo Christakis:

"tu formi un'idea di ciò che è un corpo accettabile in base a ciò che ti circonda"

È importante sottolineare che non c'è nulla di sbagliato nell'avere curve purché sia la naturale costituzione del nostro corpo e vi sia salute. In tutti gli altri casi, meglio iniziare subito a mangiare in maniera sana e a praticare attività fisica regolarmente per ritrovare il proprio peso forma.

Francesca Biagioli