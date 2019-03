Ritiro per questo farmaco contro l'ipertensione: MARCA e LOTTI

Nuovo ritiro per un farmaco contro l'ipertensione arteriosa e l'insufficienza cardiaca. A disporne il richiamo dalle farmacie è stata l'Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco.

Alcuni lotti infatti potrebbero presentare impurezze legate al processo di produzione della materia prima, come ha evidenziato Sportello dei Diritti. Da qui la decisione della ditta Doc Generici ritirarli dagli scaffali delle farmacie.

Numerosi sono i lotti di farmaci coinvolti dal richiamo. Si tratta di LOSARTAN DOC e LOSARTAN E IDROCLOROTIAZIDE DOC, caratterizzati dai seguenti formati e lotti:

Losartan 12,5 mg 21 compresse, con scadenza 31/05/2020,

Losartan 50 mg 28 compresse, con scadenza 31/08/2020

Losartan 50 mg 28 compresse, con scadenza 31/08/2020

Losartan 50 mg 28 compresse con scadenza 31/12/2020

Losartan 50 mg 28 compresse con scadenza 31/08/2021

Losartan 100 mg 28 compresse con scadenza 31/08/2020

Losartan 100 mg 28 compresse con scadenza 31/08/2020

Losartan 100 mg 28 compresse con scadenza 31/12/2020

Losartan 100 mg 28 compresse con scadenza 31/05/202

Losartan 100 mg 28 compresse con scadenza 31/05/2021

Losartan 100 mg 28 compresse con scadenza 31/05/2021

Losartan+HCT 50+12,5 mg 28 compresse con scadenza 31/08/2020

Losartan+HCT 50+12,5 mg 28 compresse con scadenza 31/12/2020

Losartan+HCT 50+12,5 mg 28 compresse con scadenza 31/07/2021

Losartan+HCT 100+25 mg 28 compresse con scadenza 31/05/2020.

Il farmaco viene usato per trattare varie patologie tra cui pressione alta, insufficienza cardiaca cronica, per proteggere il rene nei pazienti ipertesi con diabete di tipo 2 e in caso di ictus.

Se lo state assumendo, consultate il vostro medico di famiglia e valutate con lui la sostituzione con un'altra tipologia di medicinale.

Per gli ultimi prodotti ritirati, leggi anche:

Francesca Mancuso