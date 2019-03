Ritiro per questo farmaco per la cistite: MARCA e LOTTO

Ritiro farmaco a scopo cautelativo, a specificarlo è la società produttrice ovvero la Zambon Italia. Parliamo di un farmaco molto conosciuto, il Monuril un antibiotico che si utilizza per la cistite e in generale, per le infezioni urinarie.



Nello specifico, ad essere interessato al ritiro, come scrive lo Sportello dei Diritti, è MONURIL, AD OS GRAT 2BUST 3G – AIC 025680024 con lotto n.358759 prodotto il 06-2018 con scadenza 06/2021 per la presenza di impurità sconosciute al suo interno apparse in seguito al test OOS.



Monuril ha come principio attivo la fosfomicina, per essere acquistato richiede ricetta medica. Come dicevamo, è un farmaco conosciuto e molto utilizzato soprattutto tra le donne. Se avete acquistato il lotto indicato, consultate il vostro medico di fiducia.

Dominella Trunfio