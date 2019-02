Solo 15 minuti di jogging al giorno potrebbero ridurre il rischio di depressione. Lo dice un nuovo studio condotto negli Stati Uniti.

Nuove prove suggeriscono che anche una piccola quantità di esercizio fisico, come ad esempio 15 minuti di corsa al giorno, sarebbe in grado di ridurre il rischio di depressione.

Per arrivare ad affermare questo, un recente studio del Massachusetts General Hospital di Boston ha preso a campione ed esaminato più di 600.000 adulti, valutando la loro composizione genetica, la storia medica e i livelli di attività fisica. I ricercatori hanno stabilito che i partecipanti che erano geneticamente più propensi a fare esercizio fisico potevano avere meno probabilità di sviluppare depressione.

Ma, come ha dichiarato il dottor Karmel Choi, autore della ricerca

“i risultati forniscono "prove evidenti" che l'essere fisicamente attivi, indipendentemente da quale sia il proprio corredo genetico, può aiutare a proteggere dalla depressione”

Non è certo la prima volta che si associa la pratica di una moderata quantità di attività fisica a un minor rischio di cadere preda della depressione. Anche studi precedenti avevano mostrato interessanti associazioni tra persone che esercitano attività fisica e minor rischio depressione. E questo era vero indipendentemente da chi fosse la persona presa in oggetto.

La chiave della nostra salute mentale sarebbe dunque essere attivi ogni giorno, facendo in modo che in quei 15 minuti, la frequenza cardiaca venga aumentata di circa il 50%. Questo almeno è il parere del dottor David Agus che ci ricorda che non per forza dobbiamo fare esercizi duri, sudare eccessivamente o rimanere senza fiato.

Il medico spera inoltre che questa ultima ricerca avrà un impatto sul modo in cui i medici trattano la depressione. E per lui è già così:

"Quando entrano i miei pazienti e mi dicono: 'Sto iniziando a sentirmi un po' depresso e non faccio molto', la mia prima cosa che prescrivo loro non è una pillola ma uscire e fare qualcosa" ha dichiarato Agus.

Ricordiamoci quindi di muoverci di più e, se non ci piace correre, può andare bene anche camminare a passo svelto o addirittura dedicare del tempo all'orto o al giardino. Queste attività però, secondo i ricercatori, devono essere condotte per almeno 1 ora ogni giorno.

Francesca Biagioli