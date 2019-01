L'antipertensivo Carvedilolo almus, in confenzione da 28 Compresse 6,25 mg, è oggetto di ritiro da parte dell'Aifa nelle farmacie italiane.

A comunicarlo è la Società Skills in Healthcare Italia, con propria e-mail pervenuta il 25 gennaio 2019, in qualità di concessionario di vendita della ditta Janssen Cilag Spa che specifica il ritiro volontario da parte dell'azienda.

Il provvedimento è stato disposto in via precauzionale, in seguito al riscontro di un risultato fuori specifica per quanto riguarda la determinazione delle sostanze correlate sconosciute.

A darne notizia è Giovanni D'Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.

Nello specifico, si tratta delle confezioni di CARVEDILOLO ALMUS*28CPR 6,25MG – AIC 036471011, lotto n. 651042 scad. luglio 2019.

"Le farmacie che hanno acquistato le confezioni del lotto citato direttamente da Skills in Healthcare Italia dovranno richiedere l'autorizzazione al reso, indicando numero di confezioni e relativo numero di lotto, al Customer Service di Skills in Healthcare ai seguenti riferimenti: Fax. +39 0185065261 - e-mail: [email protected] Il Customer Service provvederà all'analisi delle richieste e comunicherà ai clienti la proceduta da seguire per la gestione di tali prodotti", si legge nella nota.

Se assumete questo farmaco, rivolgetevi al vostro medico di famiglia.

