Brutte notizie per le donne basse: chi supera il metro e settantacinque ha il 31% di probabilità in più di arrivare a 90 anni rispetto a chi è meno di 1,60. Conta anche il peso e l’attività fisica, ma per gli uomini non vale.



A quanto pare donne e uomini si differenziano anche sul piano della longevità. Secondo una nuova e curiosa ricerca pubblicata sul Journal of Epidemiology & Community Health e coordinata dalla Scuola per l'oncologia e la biologia dello sviluppo di Maastricht, per le donne altezza e peso possono essere fondamentali per toccare la soglia dei 90 anni.

Durante la ricerca, gli scienziati hanno raccolto una serie di informazioni. Parliamo di una ricerca partita nel 1986 che ha coinvolto 7807 persone (3646 uomini e 4161 donne tra 68 e 70 anni) che hanno fornito dettagli su altezza, peso a 20 anni e attività fisica nel tempo libero.

Tutti i partecipanti sono stati seguiti e monitorati fino a 90 anni o fino alla loro morte. Ed ecco cosa è emerso: 433 uomini (16,7%) e 944 donne (34,4%) sono sopravvissuti fino a 90 anni. Le donne arrivate a questa età erano in media più alte, pesavano meno sia al momento dell'indagine sia all'età di 20 anni rispetto a quelle che erano più basse e più in carne.

Ma non solo le donne alte più di 175 centimetri avevano il 31% in più di probabilità di raggiungere i 90 anni rispetto alle donne alte meno di 160 centimetri. Ma tutto ciò non valeva per gli uomini. Diverso per l’attività fisica: gli uomini che facevano movimento per più di 90 minuti al giorno avevano il 39% in più di probabilità di raggiungere i 90 anni rispetto a quelli che facevano meno di 30 minuti.

Inoltre, ogni 30 minuti in più di attività fisica giornaliera era associato a un aumento del 5% delle possibilità di arrivare a 90 anni.

Per quanto riguarda le donne, quelle che hanno raggiunto il traguardo di più di 30-60 minuti al giorno di movimento avevano il 21% in più di probabilità di raggiungere i 90 anni rispetto a quelle che facevano esercizio fisico per 30 minuti o meno.

Nelle donne è stata anche riscontrata una soglia ottimale: circa 60 minuti al giorno di movimento erano associati alla migliore occasione per diventare novantenne.

Dominella Trunfio