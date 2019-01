Per tre anni non aveva toccato cibo, nata com’era con una malformazione congenita all’esofago. Ora, grazie a un eccezionale intervento di ricostruzione dell’organo, la piccola A. ha mangiato per la prima volta

L’Atresia esofagea di tipo I, cioè la mancanza di un tratto di esofago, aveva reso impossibile alimentarla sin dal primo giorno di vita. Una condizione delicatissima per la piccola A., che ha trascorso i suoi primi tre anni praticamente senza mangiare, alimentata solo da cannule e sondini.

Ma nell’ultimo mese la sua vita – e quella della sua famiglia – è totalmente cambiata. Circa un mese e mezzo fa, infatti, presso la Chirurgia pediatrica del Regina Margherita di Torino, A. è stata sottoposta a un intervento di ricostruzione del suo esofago.

I chirurghi sono riusciti ad asportare il tratto cicatriziale e a ricostruire un normale esofago utilizzando solo del tessuto esofageo. Ora A. è ricoverata al reparto di degenza ad Alta Intensità della Chirurgia pediatrica e con il suo nuovo esofago sta pian piano acquisendo l’uso della bocca.

A., nata conl’Atresia esofagea di tipo I, cioè senza un tratto di esofago, era stata operata a due mesi di vita a Milano, dove ebbe una complicanza che portò a una stenosi esofagea, ovvero a un restringimento cicatriziale della zona che non fu possibile risolvere nonostante numerose dilatazioni endoscopiche. Questa situazione non ha permesso di rendere normale la sua alimentazione, causandole parecchi problemi di crescita.

Al Regina dapprima è stata alimentata con un sondino introdotto attraverso la parete addominale nello stomaco, poi ha avuto bisogno di una nutrizione esclusiva, ricevendo le sostanze indispensabili con una cannula inserita in una grossa vena.

Ora A. sta seguendo un piano di alimentazione progressivo, imparerà a mangiare e a sperimentare gusti sempre nuovi.

Buona fortuna piccola A.!

Leggi anche

Germana Carillo