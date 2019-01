Crema di banana e miele, un rimedio naturale contro la tosse per stare subito meglio senza assumere medicine

Se avete la tosse e volete evitare di assumere sciroppi spesso poco efficaci, potete optare per un rimedio naturale a base di banana e miele che promette di aiutare a lenire i fastidi e di far passare più velocemente anche il mal di gola.

La tosse è un sintomo molto fastidio che segnala la presenza nel corpo di virus o batteri che proprio con questo sistema l’organismo tenta di eliminare. Si tratta di una condizione che può durare pochi giorni ma anche una settimana o più, con il rischio che vada a cronicizzarsi.

Spesso, per calmare la sintomatologia, si utilizzano sciroppi per la tosse fai da te o da acquistare in farmacia o erboristeria ma in alcuni casi è possibile provare con rimedi alternativi o della nonna composti da pochi e semplici ingredienti che tutti abbiamo in casa.

Quello che vi proponiamo oggi si realizza con polpa di banana, miele e acqua!

Crema alla banana e miele

Non molti sanno che la banana è un rimedio efficace nel trattamento della tosse. Questo frutto, oltre che per il suo gusto dolce, è apprezzato anche per i suoi nutrienti e per le proprietà medicinali.

Una miscela realizzata a partire dalla polpa di banana e arricchita con il miele, altra sostanza ottima in caso di tosse e mal di gola, può venirci in aiuto quando abbiamo tosse o bronchite. Entrambi questi ingredienti hanno infatti il potere di lenire le irritazioni e apportare al nostro organismo importanti vitamine, minerali e sostanze antiossidanti.

Ecco allora come preparare questo rimedio.

Ingredienti

2 cucchiaini di miele

2 banane di media grandezza (sceglierle belle mature, ovvero quelle con macchie scure sulla buccia)

400 ml di acqua bollente

Preparazione e come assumerlo

Sbucciate le banane e schiacciatele con una forchetta, versate poi la purea ottenuta in una pentola di acqua bollente e lasciate riposare per 30 minuti, aggiungete infine il miele.

Una volta pronta, la vostra miscela può essere consumata in una dose di circa 100 ml per 4 volte al giorno (meglio se prima la riscaldate poco, mai comunque assumerla fredda di frigorifero).

Si tratta di un rimedio naturale semplice, economico e adatto anche ai bambini che ne apprezzeranno il sapore dolce.

Francesca Biagioli