In caso di cistite possiamo trovare in commercio diversi integratori che promettono di contrastare in maniera naturale questo disturbo, limitandone di conseguenza i sintomi davvero molto fastidiosi. Tra questi l'’integratore Cistiflux che è stato però da poco censurato per pubblicità ingannevole.

L’integratore alimentare Cistiflux A Plus 36+D di Sofar Spa, come riportato sulle confezioni, è consigliato come rimedio naturale per contrastare le infezioni alle vie urinarie associato o meno a terapie antibiotiche. Si tratta di un prodotto a base di estratto di mirtillo rosso titolato in proantocianidine di tipo A e D-mannosio. Principi attivi che effettivamente, secondo alcuni studi, sarebbero in grado di contrastare ma probabilmente più che altro prevenire la cistite.

In realtà, secondo l’Istituto di autodisciplina pubblicitaria, con la pronuncia del Giurì 87/2018 del 4/12/2018, il claim "infezioni alle vie urinarie" utilizzato per pubblicizzare il prodotto non è legale. E’ stata infatti censurata la pubblicità di questo integratore alimentare a mezzo stampa in quanto infrange l’articolo 2 del Codice di autodisciplina pubblicitaria.

Sul sito dello Iap in merito a questa censura si legge:

“Il claim “Infezioni alle vie urinarie?” risulterebbe improprio ad avviso del Comitato, in quanto indurrebbe a ritenere che il prodotto pubblicizzato possa rappresentare una soluzione per situazioni di natura patologica. Così come sarebbe impropria la vantata azione di prevenzione della cistite (“l’assunzione di 36mg di Proantocianidine di tipo A per periodi prolungati aiuta a prevenire la cistite”), posto che un integratore alimentare può vantare unicamente un’azione di contributo al mantenimento dello stato di benessere fisiologico delle vie urinarie e non può fare riferimento ad un’azione terapeutica o preventiva”.

Lo Iap ritiene dunque ingannevole la pubblicità in quanto un integratore alimentare di questo tipo non può essere considerato terapeutico ma solo in grado di mantenere la naturale fisiologia dell’organismo.

Francesca Biagioli