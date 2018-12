Casi di scabbia nelle scuole: attivati i protocolli per le malattie infettive, ma c’è da preoccuparsi?

Da metà novembre ad oggi continuano a registrarsi casi di scabbia in alcune scuole del Nord. Dopo il caso della Don Minzoni a Rifredi, Firenze, e dopo il caso alla scuola media di Cambiago, a Milano, pare sia la volta del modenese. Qui, anche due bambini sarebbero stati colpiti da scabbia.

Si tratta di due casi registrati a Bomporto e Sassuolo, secondo quanto riferisce l’azienda sanitaria di Modena, precisando che si tratta di minorenni. In particolare, il primo caso è stato segnalato alla Pediatria di comunità e al Servizio igiene pubblica dell’Asl di Modena.

Nella nota dell’azienda sanitaria locale si legge: “ La trasmissione nelle comunità scolastiche è un evento molto raro: al 9 novembre 2018, infatti, i casi di scabbia segnalati in minori che frequentano istituti scolastici del territorio si attestano intorno allo 0,02% sul totale della popolazione della provincia di Modena tra 0 e 14 anni, vale a dire circa un caso ogni 4000 bambini. Ciononostante, a scopo di estrema cautela e considerata l’imminenza delle festività natalizie, la Pediatria di Comunità ha offerto il controllo dermatologico a scuola dei bambini ”.

Due “allarmi” che seguono a un altro, sempre nel modenese, che riguardava un minorenne di un istituto scolastico di Maranello.

Come previsto dai protocolli per le malattie infettive, in tutti i casi sono state informate le famiglie degli alunni.

Ma c’è da preoccuparsi?

La scabbia è una malattia della pelle caratterizzata da sintomi come bolle, vescicole e prurito e provocata da un parassita molto piccolo che si inocula sotto la pelle del soggetto colpito provocando un intenso rush. Ma quel che deve sollevare è il fatto che il rischio di contagio è basso, essendo la scabbia un’infestazione che si trasmette con rapporti stretti. In ogni caso, è bene sapere che il contagio avviene per contatto diretto con una persona già affetta da scabbia o con qualche oggetto o indumento dove si trovano i parassiti.

Cosa fare nel caso si abbiano sospetti:

- segnalare il sospetto caso al proprio medico di base o direttamente al dermatologo

- in caso di sospetto o certezza diagnostica deve essere effettuata, da parte del medico, la segnalazione al Servizio di Igiene Pubblica

Una volta accertata, la scabbia è sì particolarmente fastidiosa, ma la cura è di relativa semplicità e facilmente gestibile.

Germana Carillo