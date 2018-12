E' stato appena siglato un grande e importante accordo per la produzione su larga scala di prodotto a base di cannabis terapeutica

Anche le aziende farmaceutiche iniziano a investire sulla cannabis terapeutica. Sandoz, filiale di Novartis, ha infatti mosso i suoi primi passi nel mercato emergente dei prodotti a base di cannabis medicale, siglando un accordo di fornitura globale con il produttore canadese Tilray.

Non è un caso che Tilray sia stata la prima società di cannabis a ottenere una quotazione pubblica in borsa: gran parte dei guadagni sono giunti proprio sulla scia della legalizzazione canadese della vendita di oli essiccati di fiori o di cannabis attraverso negozi autorizzati dal governo o produttori autorizzati.

Le due aziende, quindi, collaboreranno per rendere disponibili nuovi articoli a livello mondiale.