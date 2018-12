Bere ogni giorno Yerba Mate aiuta la digestione e accelera il metabolismo

La Yerba Mate o Erba Mate è una bevanda tradizionale di alcune zone del sud America. Buona e benefica, diverse ricerche confermano in particolare la sua efficacia nel rafforzare il sistema digestivo, bruciando i grassi e prevenendo l'obesità.

Una corretta digestione è essenziale per godere di buona salute. Non sempre il cibo che assumiamo viene facilmente lavorato dal nostro organismo ma questa non è necessariamente un’indicazione di sistema digestivo debole. Il nostro corpo non è attrezzato per digerire proprio tutto ciò che mangiamo. Un esempio è quello della fibra alimentare che per la maggior parte non è digeribile ma si tratta comunque di una sostanza utile per il nostro corpo che la elabora e utilizza in altri modi. Segni più chiari di cattiva digestione sono invece gonfiori frequenti o costipazione.

Ci sono molti sistemi per agire a favore del sistema gastro intestinale meglio se associando ai rimedi naturali anche nuove e più salutari abitudini alimentari o di stile di vita (attività fisica in primis).

La Yerba Mate, una bevanda a base di erbe sempre più popolare anche nel nostro paese, è legata a vari benefici per la salute, tra cui proprio una migliore digestione. I suoi effetti sono così palesi che l’assunzione di questa bevanda è stata collegata da una ricerca anche alla perdita di peso e persino a miglioramenti nei disturbi metabolici.

Perché la yerba mate aiuta il sistema digerente

La Yerba Mate ha proprietà coleretiche, ovvero i suoi principi attivi sono in grado di stimolare la produzione di bile da parte del fegato. Questa sostanza è fondamentale per il corpo in particolare per digerire i lipidi, ovvero i grassi. L’'erba mate può aumentare la quantità di grasso metabolizzata dal corpo, riducendo di conseguenza quella che viene immagazzinata per un uso futuro (il vantaggio è ovviamente anche sul mantenimento del peso forma).

Questa bevanda non solo contribuisce a bruciare i grassi ma aumenta anche i livelli di energia di chi la assume.

I benefici sono evidenti anche sull’intestino e bere quotidianamente Yerba Mate consente di migliorare la peristalsi intestinale. Ottima bevanda quindi per chi soffre di stitichezza.

Uno studio pubblicato sul Journal of Medicinal Food ha poi sottolineato che l'erba mate è un integratore efficace per prevenire l'obesità. Nella conclusione della ricerca, condotta purtroppo su animali, si è evidenziato che l'integrazione a lungo termine con Yerba Mate può aiutare nel trattamento dell'obesità e dell'insulino-resistenza, senza alcun rischio per la salute del fegato.

