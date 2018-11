Ancora ritiro farmaci, questa volta ad essere interessato dal provvedimento è uno spray nasale prodotto dall'azienda Farma-Derma Srl

Ialoclean spray nasale, prodotto dall’azienda Farma-Derma Srl, è stato ritirato dagli scaffali per un “rischio contaminazione”. L’avviso riguarda il lotto con scadenza 06/2020, numero 517Z: lo riferisce una nota dell’azienda Farma-Derma pubblicata sul sito del Ministero della Salute.

“ A seguito di alcune segnalazioni di odore non conforme ricevute sul lotto del prodotto indicato - si legge nella nota - sono stati effettuati dei controlli dal cui esito è emerso che alcuni pezzi del lotto 517Z possono essere fuori specifica per i parametri relativi a odore, ph, microbiologia. Il rischio associato è l'utilizzo di un prodotto potenzialmente contaminato da parte del consumatore ”.

L’aziena Farma-Derma Srl ha quindi deciso di procedere al ritiro di tutti i pezzi del lotto indicato presenti sul mercato.

Lo spray nasale “Ialoclean” è un prodotto che idrata in maniera naturale la mucosa nasale prevenendone la secchezza e può essere utilizzato come trattamento in caso di presenza di eccessive secrezioni nasali, riniti e stati di irritazione derivanti dall’inquinamento ambientale, raffreddori, riniti croniche, sinusiti, rinosinusiti, rinofaringiti e riniti allergiche e cicatrizzazione dopo intervento di chirurgia nasale.

L’invito è ora, qualora aveste a casa il lotto interessato (numero 517Z, scadenza 06/2020) di riportarlo nel luogo di acquisto e richiedere il rimborso.

