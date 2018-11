Farmaci a base di cefepime. Se assunti in dosi inappropriate, questi antibiotici potrebbero dare luogo a problemi neurologici gravi nelle persone che soffrono di insufficienza renale.

A darne notizia è stata l’Agenzia Italiana del Farmaco che ha richiamato l’attenzione degli operatori sanitari sull’aumentato rischio di reazioni avverse nei pazienti con insufficienza renale che hanno assunto dosi diverse rispetto a quelle consigliate.

Bristol-Myers Squibb S.r.l. (BMS), Polifarma S.p.A. e Bruno Farmaceutici, in accordo con l'Aifa hanno inviato una nota informativa ai medici evidenziando le problematiche emerse.

Cefepime è un antibiotico appartenente alla famiglia delle cefalosporine, eliminato quasi esclusivamente per via renale.