Pfas, i famigerati composti perfluorurati, potrebbero essere rischiosi per la riproduzione ma sarebbero alla base anche di disturbi del comportamento nei bambini, di diabete e di alcune forme di cancro.

A lanciare l'allarme è una nuova ricerca condotta dagli scienziati dell'Università di Padova, che hanno studiato il modo in cui i Pfas interferiscono con l'attività ormonale.

Al centro di numerosi dibattiti per via dei casi di contaminazione delle falde acquifere in Veneto, i Pfas sono stati oggetto di studio approfondito da parte dei ricercatori, che hanno valutato lo sviluppo e la funzione testicolare di 212 giovani di età compresa tra i 18 e 20 anni esposti all'inquinamento da Pfas.

Hanno poi confrontato i risultati ottenuti con quelli di un gruppo di controllo, formato da altrettanti ragazzi questa volta non esposti ai composti. I risultati non hanno lasciato spazio a dubbi.

Secondo gli scienziati, la distanza ano-genitale

"determinata dalla stimolazione del testosterone in fase fetale, era significativamente inferiore ai controlli. Questi risultati suggeriscono un'interferenza in fase embrionale sullo sviluppo del sistema riproduttivo e i Pfas, così come altri interferenti endocrini non considerati in questo studio, possono essere coinvolti. Nei soggetti esposti, anche il volume testicolare risulta essere ridotto, così come la lunghezza dell'asta del pene. Infine, abbiamo osservato una concomitante riduzione del potenziale di fertilità, sebbene entro i limiti di normalità - conclude - che potrebbe essere un fattore di rischio di infertilità " ha spiegato l'autore principale, Carlo Foresta.

Numeri alla mano, gli scienziati hanno visto che nei sistemi cellulari in vitro, i Pfas si legavano al recettore per il testosterone, riducendo di oltre il 40% l'attività indotta dall'ormone.

"Nel maschio, il testosterone è fondamentale per lo sviluppo uro-genitale. Non solo, l'elevata presenza di Pfas all'interno della circolazione fetale in donne in gravidanza residenti in zone inquinate potrebbe determinare anomalie nel corretto sviluppo" prosegue Foresta.

Sostanze dannose per il delicatissimo equilibrio ormonale alla base della corretta crescita del feto e del bambino.

Lo studio è stato pubblicato dal Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Francesca Mancuso