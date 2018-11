I pesticidi sono ormai ovunque, anche nei nostri capelli. A rivelarlo è una nuova analisi condotta dal Gruppo Verdi/ALE al Parlamento Europeo. Non importa che si viva in città o in campagna. Secondo lo studio, il 60,1% dei soggetti esaminati presentava uno o più pesticidi, tra cui il fipronil.

La ricerca, condotta presso l’istituto IRES (Institut de Recherche & d’Expertise Scientifique) di Strasburgo, ha preso in esame i capelli di 148 cittadini in 6 differenti Stati: Italia, Germania, Francia, Belgio, Regno Unito e Danimarca.

Dal test, condotto in forma anonima su persone residenti sia in campagna che in città, è emerso che il 60,1% dei capelli era contaminato da uno o più pesticidi.

La presenza di queste sostanze è ancora più alta nei ragazzi di età compresa fra i 10 e i 20 anni, con un tasso di contaminazione del 73,7%. Ecco i risultati in base ai paesi di appartenenza, schematizzati qui di seguito:

E in Italia?

Nel nostro paese, sono state sottoposte ai test 24 persone. Due terzi di esse sono risultate contaminate da almeno una sostanza chimica. A far paura è soprattutto il Fipronil, finito sotto accusa lo scorso anno a causa delle uova contaminate. Questa sostanza era presente nel 45,8% dei campioni testati in Italia, contro una media europea inferiore al 30% (29,7%). Tra i pesticidi più diffusi e trovati nei capelli il test ha scoperto anche Permetrina (25%), Propiconazolo (20,8%) e Clorpirifos Etile al 16,7%, un pericoloso insetticida.

“I numeri ci hanno sorpreso in negativo. Pensare che due italiani su tre siano contaminati da uno o più pesticidi è impressionante. Io stesso, e i miei figli, ci siamo testati i capelli, e questi numeri non ci tranquillizzano. Non scordiamo che stiamo parlando di sostanze davvero pericolose" ha detto Marco Affronte, Eurodeputato Greens/EFA.

Il Fipronil è un insetticida neurotossico che agisce da interferente endocrino, ed è anche sospettato di essere cancerogeno e tossico per la riproduzione e lo sviluppo.

Poco salutare anche la Permetrina, anch'essa neurotossica e un interferente endocrino, e sospetta di cancerogeneticità.

"Sono dati che ci fanno capire quanto sarebbe importante eliminare i pesticidi dalle nostre città e dalle nostre campagne, sostituendoli con tecniche – che esistono e sono efficaci – non contaminanti" prosegue.

Per questo i Verdi promettono battaglia al Parlamento Europeo contro l'uso di pesticidi, ormai davvero ovunque.

Per il report completo clicca qui

Francesca Mancuso