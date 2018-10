Bere un concentrato di acqua di rosmarino migliora le prestazioni cognitive e la memoria del 15%

Amato sin dai tempi antichi, il rosmarino è ricco di virtù terapeutiche ed è praticamente da sempre che le sue foglie, sia fresche che essiccate, sono impiegate sia ad uso alimentare che medicinale. Il rosmarino, infatti, non solo è perfetto in cucina per aromatizzare i piatti, ma si rivela essere un ottimo rimedio naturale molto usato in aromaterapia o in erboristeria. Ma avete mai sentito parlare di acqua di rosmarino?

È su di essa che si è concentrata una recente ricerca inglese, secondo cui una particolare acqua che combina gli estratti della pianta all’acqua minerale senza additivi sarebbe capace di aumentare le prestazioni cognitive e della memoria fino al 15%.

La ricerca, condotta da Mark Moss della Northumbria University, nel Regno Unito, è la prima nel suo genere sui benefici dell’estratto di rosmarino. L’esperimento ha utilizzato rosmarino concentrato da No1 Rosemary Water, una bevanda disponibile in commercio che combina l’estratto di rosmarino con acqua di sorgente e nessun altro additivo.

L’esperimento

I ricercatori hanno chiesto a un gruppo di persone di bere 250ml di acqua Rosemary Water concentrata del brand, poi sono stati sottoposti ad alcuni test per valutare le loro capacità di mantenere e manipolare informazioni, mentre veniva analizzato il loro flusso sanguigno cerebrale e la quantità di energia impiegata in modo efficiente rispetto ad un gruppo di controllo.

Secondo i risultati, il gruppo della Rosemary Water No1 aveva migliorato le capacità di memoria del 15% e aumentato i livelli di globuli rossi deossigenati in flusso verso il cervello. In questo modo, il cervello dei partecipanti è riuscito a utilizzare più efficacemente l’energia richiesta per svolgere le sue funzioni.

“ I nostri risultati indicano che, statisticamente, esistono dei miglioramenti a livello della memoria grazie all’ingestione dell’acqua di rosmarino di No1 - dichiara Mark Moss. Di fatto, direi che questi drink sono come una ricarica turbo per il cervello. Il rosmarino offre numerosi benefici per la nostra salute, dagli antiossidanti agli antimicrobici, dagli effetti epatoprotettivi all’attività antitumorale ”.

Nonostante la ricerca si riferisca a un prodotto specifico, è possibile estendere i benefici riscontrati anche a tutti i prodotti, trattandosi comunque di distillati della pianta.

In generale, infatti:

il rosmarino è un eccellente tonico, in grado di esercitare sull'organismo un'azione stimolante e fortificante

è un ottimo antinfiammatorio

contribuisce ad alleviare le condizioni di affaticamento fisico e mentale

agisce come antispastico e antidolorifico

è antisettico, antiparassitario e antibatterico e svolge un'efficace azione preventiva anche in caso di malattie infettive

Leggi anche: