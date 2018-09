Rinazina ritirata dagli scaffali delle farmacie. La GlaxoSmithKline ha fatto sapere che sta ritirando volontariamente alcuni lotti di questo farmaco al raggiungimento del trentesimo mese di validità.

La Glaxo ha deciso di procedere al ritiro precauzionale del noto decongestionante nasale, utilizzato in caso di raffreddore, rinite allergica, faringite acuta catarrale e sinusite acuta.

Abbiamo contattato GSK che ci ha spiegato di aver deciso, in allineamento con l’Agenzia Italiana del Farmaco, di procedere al ritiro volontario di alcuni lotti di Rinazina 1 mg/ml gocce nasali