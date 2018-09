Minuscoli vettori di sostanze allergeniche e particelle dalle dimensioni infinitesimali. A causare le allergie sono dei corpuscoli piccolissimi che gli alberi d’alto fusto disperdono in concentrazioni otto volte maggiori rispetto ai “normali” e più grandi granuli pollinici.

La scoperta si deve Franco Ruggiero, dottorando del dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa, premiato per il miglior articolo di ricerca del 2018 dall’International Association for Aerobiology (IAA).

In collaborazione con il professore Gianni Bedini dell’Ateneo pisano, Ruggiero ha rivelato alcuni meccanismi che sono alla base dell’insorgenza, anche stagionalmente precoce, delle allergie ai pollini, concentrandosi sui cipressi che, con i ginepri e i tassi, sono tra i principali responsabili di riniti e attacchi di asma allergica in tutto il mondo.

Il dottorando dell’Ateneo pisano è riuscito a osservare per la prima volta direttamente nell’atmosfera i cosiddetti “orbiculi”, cioè minuscoli vettori di sostanzeallergeniche, con dimensioni tra 0.494 e 0.777 micron, e altre particelle sub-microniche ancora più piccole che i cipressi disperdono in concentrazioni otto volte maggiori rispetto ai “normali” e più grandi granuli pollinici.

L’individuazione di queste particelle è stata possibile raccogliendo l’aria aspirata attraverso un campionatore (una sorta di aspirapolvere) su un vetrino analizzato poi con un microscopio “confocale” più potente di quello ottico.