Un dessert freddo a base di cerali. Fin qui tutto normale se non fosse che al Dragon Breath, il respiro del drago, viene aggiunto anche azoto liquido, ossia la versione liquida dell’azoto. E adesso sta allarmando mezza America. Perché?

Apparso per la prima volta nelle Filippine e in Corea del Sud nel 2015, arrivato l’anno successivo a Los Angeles, il Dragon Breath, diventato ormai popolarissimo negli States, consiste in palline di cereali o di formaggio colorate immerse in azoto liquido. Il “gioco” sta nell’infilzarle una per una con un bastoncino, bagnarle in salse contenenti ancora azoto e poi metterle in bocca.

Proprio nel momento in cui si ingoiano, dalla bocca e dal naso esce vapore, come dei veri draghi! Ma l’inalazione del vapore rilasciato da un alimento o una bevanda preparati aggiungendo azoto liquido non fa male? A mettere in guardia è la FDA americana che lancia il monito di non mangiare o manipolare cibo fatto aggiungendo azoto liquido subito prima del consumo, in seguito a segnalazioni di lesioni gravi e talvolta pericolose per la vita.

L’azoto liquido è l’azoto che viene portato allo stato liquido attraverso un processo di distillazione frazionata dell’aria e viene indicato con la sigla LN2 o LN. Grazie al suo basso costo di produzione e al suo punto di ebollizione (82 °C), è usato in molti settori, proprio come l’industria alimentare, in cui spesso sostituisce i metodi meccanici nella surgelazione di alimenti di piccole dimensioni per via della maggiore rapidità di raffreddamento che è in grado di garantire.

L’azoto liquido, infatti, raffredda all’istante tutto ciò con cui viene a contatto e ciò succede anche con i bicchieri e le tazze in cui vengono messi i Dragon Breath. Per questo bisogna prenderli con il bastoncino e bisogna soffiarci sopra per far evaporare, almeno in parte, il gas. Ma è proprio quello che non fanno i più giovani, che tendono a non soffiare per niente e a prenderli con le dita.

Gli effetti dell’azoto liquido e dei Dragon Breath

Inalare il vapore “ rilasciato da un cibo o da una bevanda preparati aggiungendo azoto liquido immediatamente prima del consumo può anche causare difficoltà respiratorie, specialmente tra le persone con asma ”, è quanto dice la Food and Drug Administration che ha ricevuto parecchie segnalazioni di infortuni associati a cibi preparati con azoto liquido.

“Sebbene l’azoto liquido non sia tossico e sia attualmente utilizzato in ambienti medici e come ingrediente per preparare alcuni prodotti alimentari, è in grado di congelare alimenti con temperature estremamente basse. Queste temperature possono provocare lesioni ai consumatori”.

In generale, un Dragon Breath può causare:

gravi ustioni

attacchi di asma

asfissia

perforazioni gastrointestinali

gravi lesioni nella bocca

Sebbene questa moda non abbia (ancora?) preso piede qui da noi, è bene ricordare che se proprio si vuole provare questa follia ci sono alcune accortezze da seguire diligentemente, come soffiare più e più volte e non prendere mai le palline con le dita. In più, magari, non diamole ai bimbi.

Germana Carillo