Durex ritira dal mercato alcuni lotti di profilattici che non rispettano pienamente i valori di riferimento sulla durata di conservazione, ecco i prodotti interessati.

“La sicurezza dei nostri consumatori è sempre una priorità, e per questo adottiamo rigorosi standard di qualità. Abbiamo recentemente verificato che alcuni lotti specifici di profilattici in polisoprene Durex RealFeel e Durex No Latex non rispettano pienamente i valori di riferimento sulla durata di conservazione”, scrive l’azienda in una nota sul suo sito in cui in massima trasparenza è presente anche un banner per avvertire i consumatori

I lotti interessati dal richiamo sono:

- Durex Real Feel, lotto n. 1000417778 con scadenza dicembre 2020

- Durex No Latex, lotto n. 1000419930 con scadenza gennaio 2021

- Durex No Latex, lotto n. 1000435193 con scadenza gennaio 2021

Il numero di lotto è riportato sul fondo della confezione, come illustrato nelle immagini qui di seguito.



L’azienda assicura che ‘non vi sono preoccupazioni immediate per la sicurezza dei consumatori’ e per ‘chi avesse già utilizzato il prodotto garantisce che se usato come indicato, non c’è motivo di preoccuparsi’.

Restituzioni e rimborsi

Durex informa:

“Se avete acquistato profilattici in polisoprene Durex RealFeel o Durex No Latex ed avete verificato che la confezione in vostro possesso appartiene ad uno dei lotti indicati, vi preghiamo di contattare il numero verde 800868000 per le modalità di restituzione e rimborso”.

Il Servizio Clienti è attivo tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 9:00 alle 17:00.

Dominella Trunfio